रोहतास में तेंदुए के हमले से आधा दर्जन जख्मी, कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू

संवाद सूत्र, कोचस (रोहतास)। स्थानीय नगर पंचायत के वार्ड संख्या तीन में बुधवार को एक तेंदुआ घुस गया और आधा दर्जन से अधिक लोगों पर हमला कर जख्मी कर दिया। वन विभाग की टीम घंटों मशक्कत के बाद उसे देर शाम पकड़ने में कामयाब रही। तेंदुए को वन विभाग की रेस्क्यू टीम इलाज के लिए सासाराम ला रही है। उसे इलाज के बाद सुरक्षित छोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तेंदुए को कोचस से उत्तर दिशा में स्थित कोरिगांवा गांव के तरफ से सासाराम चौसा पथ के किनारे आते हुए देखा गया। वह झाड़ झंकार में छिपते हुए कोचस के पास पहुंचा। एक आदमी पर हमला कर आगे बढ़ रहा था तभी धनकटनी कर रहे किसानों द्वारा देख लेने व शोरगुल मचाने से वह इधर-उधर भागने लगा व नगर पंचायत के वार्ड तीन में प्रवेश कर गया।

इस क्रम में वह आधा दर्जन लोगों पर हमला कर जख्मी कर दिया है। उसके हमले से राजा पासवान, डॉ. देवा, मनीष ओझा समेत आधा दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। तेंदुआ इस्लाम नगर स्थित एक अर्द्धनिर्मित मकान में छिप गया, जहां लोगों की भीड़ मकान को चारों तरफ से घेरे रही।

मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्र भूषण गुप्ता, अंचलाधिकारी विनीत ब्यास, थानाध्यक्ष नीतीश कुमार समेत अन्य पदाधिकारी पहुंच लोगों को बाहर नहीं निकलने व अन्य आवश्यक कार्रवाई किए। सूचना मिलते ही सासाराम से वन विभाग की टीम भी शाम में पहुंचकर उसे पकड़ने का प्रयास की। इस क्रम में तेंदुआ द्वारा चार वन कर्मियों पर भी हमला कर जख्मी कर दिया है।

रात हो जाने के वजह से रेस्क्यू टीम को परेशानी का सामना करना पड़ा। भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पडी। डीएफओ के नेतृत्व में पहुंची टीम के काफी प्रयास के बाद टीम ने तेंदुआ को पकड़ने में सफलता प्राप्त कर ली है। उसे रेस्क्यू कर सासाराम लाया जा रहा है।