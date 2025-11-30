Language
    'चाहे बॉडीगार्ड रखो या बुलेट प्रूफ गाड़ी, गोली...', लॉरेंस गैंग का बताकर बालू कारोबारी से मांगी 5 करोड़ रंगदारी

    By Upendra Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 05:34 PM (IST)

    डेहरी आनसोन में एक बालू कारोबारी को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताकर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। मलेशिया के कोड से आए फोन में कॉलर ने खुद को आरजू बिश्नोई का भाई बताकर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    बालू कारोबारी से मांगी गई रंगदारी। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, डेहरी आनसोन (रोहतास)। नगर थाना क्षेत्र निवासी एक बालू कारोबारी को कॉल कर खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताकर पांच करोड़ रुपये रंगदारी की मांग की गई है।

    पुलिस के अनुसार बालू कारोबारी का नाम अभी उजागर नहीं किया जा सकता। उन्हें मलेशिया के कोड से गत 28 नवंबर को फोन कर अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के आरजू बिश्नोई का छोटा भाई के नाम से फोन किया गया।

    उसने फोन कर कहा कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो सुना होगा। तुम बालू का काम कर रहे हो और काम लिए हो। अब हमारी बारी आ गई है, आपसे पैसा कमाने की।

    तुम चाहे बॉडीगार्ड रखो या बुलेट प्रूफ गाड़ी, मेरे पास शूटर है कि गोली एकदम सही निशाने पर लगेगी। अगर मरना नहीं चाहते हो तो मुझे पांच करोड़ रुपये पांच दिनों के अंदर दे दो। नहीं दिए तो प्रभु जी से मिलवा दूंगा।

    फोन से दी गई धमकी के बाद उसने उसके मोबाइल पर मैसेज भेजकर भी रंगदारी की मांग की है। नगर थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने प्राथमिकी होने की पुष्टि की है।

    थाना अध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।