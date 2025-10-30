इंद्रपुरी बराज से खरीफ फसलों की सिंचाई बंद, रबी को 25 दिसंबर से पानी

संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन। इंद्रपुरी बराज से खरीफ फसलों के लिए शुक्रवार से चारों जिलों रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर जिलों के नहरों में पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। 25 दिसंबर से रबी फसलों के लिए पानी की आपूर्ति की जाएगी l नहरों के बंद होने के बाद पश्चिमी संयोजक नहर के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ हो जाएगी l

जल संसाधन विभाग के मॉनिटरिंग सेल के कार्यपालक अभियंता भारती रानी के अनुसार विभागीय आदेशानुसार खरीफ फसलों की अंतिम पटवन के बाद सोन नहरों से इस वर्ष लगभग शत प्रतिशत पटवन हुआ है l उन्होंने कहा कि खरीफ फसलों के लिए 1 जून से पानी की आपूर्ति नहरों में की जा रही थी। इस वर्ष मध्य प्रदेश के बाणसागर व उत्तर प्रदेश के रिहन्द जलाशय से किसानों की जरूरत के अनुसार नहरो में आपूर्ति को पर्याप्त पानी प्राप्त हुआ है l

खरीफ फसलों के चार लाख 53 हजार 105 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उन्होंने बताया कि इस वर्ष खरीफ फसलों के चार लाख 53 हजार 105 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसमें चार लाख 45 हजार 79 हेक्टेयर में सिंचाई की गई।

उन्होंने कहा कि नहरों के बंद होने के बाद भी रिहन्द जलाशय के जल विद्युत केंद्र के लगातार चलने से बराज पर प्रतिदिन चार से पांच हजार क्यूसेक पानी पहुंचेगा ।जिसे सोन नदी में छोड़ा जायेगा l 10 लाख एकड़ फीट पानी सुरक्षित उन्होंने बताया कि रबी फसलों के लिए इस वर्ष पानी की कमी नहीं होंगीl मध्य प्रदेश के बाणसागर जलाशय से केंद्रीय जल आयोग से सोन नदी के लिए निर्धारित 10 लाख एकड़ फीट पानी सुरक्षित है। जिसे जरूरत पड़ने पर रबी फसलों के लिए मांग किया जाएगा।