    रोहतास के करगहर में दारोगा की पत्नी ने फांसी लगा की आत्महत्या, नौ माह पहले हुई थी शादी

    By Surendar tiwari Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 01:02 PM (IST)

    रोहतास के करगहर थाना परिसर स्थित आवास में एक दारोगा की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान अपर थानाध्यक्ष ज्ञानदीप कुमार की पत्नी मीनू देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है।

    संवाद सूत्र, करगहर (रोहतास)। थाना परिसर स्थित आवास में बुधवार की देर शाम एक दारोगा की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका अपर थानाध्यक्ष ज्ञानदीप कुमार की 26 वर्षीय पत्नी मीनू देवी बताई जाती है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है।

    सासाराम डीएसपी दो कुमार वैभव ने बताया कि पति-पत्नी के बीच कुछ बात को लेकर आपस में कहां सुनी हुई थी। इसकी बाहर अपर थानाध्यक्ष ज्ञानदीप कुमार थाना चले गए। कुछ देर के बाद जब निवास में लौटे तो किवाड़ बंद था। किवाड़ खोलने के लिए उन्होंने पुकार लगाई। लेकिन किवाड़ नहीं खुला। उन्होंने लड़की के पिता को फोन कर इसकी जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों एवं लड़की के पिता की कहने पर किवाड़ तोड़ा गया तो वह फांसी पर लटकती मिली।

    आनन फानन में पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई जहां डॉक्टरों ने अमृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतका के पिता वैशाली जिला के सराय निवासी मनोज कुमार गुप्ता को सूचना दी। मृतका के पिता की उपस्थिति में डॉ प्रभात कुमार की उपस्थिति में एफएसएल की टीम द्वारा जांच कर साक्ष्य इकट्ठा किया गया। थानाध्यक्ष कमलनयन पांडेय ने बताया कि स्वजनों की देखरेख में टीम गठित कर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतका के पिता द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी की जाएगी।

    नौ माह पहले हुई थी शादी

    वैशाली जिला के सराय निवासी मनोज कुमार गुप्ता की 26 वर्षीया पुत्री मीनू कुमारी की शादी आठ नवंबर 2024 को मुजफ्फरपुर जिला के रामपुर केशो उर्फ मलाही निवासी दरोगा ज्ञान दीप कुमार के साथ बड़े धूमधाम से हिंदू रिति रिवाज़ के साथ शादी हुई थी। दोनों आपस में अच्छे ढंग से थाना परिसर स्थित आवास में रहा करते थे। लेकिन बुधवार को मीनू में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किस कारण से वह आत्महत्या की पुलिस की जांच कर रही है।