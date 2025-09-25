रोहतास के करगहर में दारोगा की पत्नी ने फांसी लगा की आत्महत्या, नौ माह पहले हुई थी शादी

रोहतास के करगहर थाना परिसर स्थित आवास में एक दारोगा की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान अपर थानाध्यक्ष ज्ञानदीप कुमार की पत्नी मीनू देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है।

संवाद सूत्र, करगहर (रोहतास)। थाना परिसर स्थित आवास में बुधवार की देर शाम एक दारोगा की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका अपर थानाध्यक्ष ज्ञानदीप कुमार की 26 वर्षीय पत्नी मीनू देवी बताई जाती है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सासाराम डीएसपी दो कुमार वैभव ने बताया कि पति-पत्नी के बीच कुछ बात को लेकर आपस में कहां सुनी हुई थी। इसकी बाहर अपर थानाध्यक्ष ज्ञानदीप कुमार थाना चले गए। कुछ देर के बाद जब निवास में लौटे तो किवाड़ बंद था। किवाड़ खोलने के लिए उन्होंने पुकार लगाई। लेकिन किवाड़ नहीं खुला। उन्होंने लड़की के पिता को फोन कर इसकी जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों एवं लड़की के पिता की कहने पर किवाड़ तोड़ा गया तो वह फांसी पर लटकती मिली।

आनन फानन में पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई जहां डॉक्टरों ने अमृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतका के पिता वैशाली जिला के सराय निवासी मनोज कुमार गुप्ता को सूचना दी। मृतका के पिता की उपस्थिति में डॉ प्रभात कुमार की उपस्थिति में एफएसएल की टीम द्वारा जांच कर साक्ष्य इकट्ठा किया गया। थानाध्यक्ष कमलनयन पांडेय ने बताया कि स्वजनों की देखरेख में टीम गठित कर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतका के पिता द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी की जाएगी।