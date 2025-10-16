Language
    गिट्टी लदे ट्रक से 1334 लीटर अवैध अंग्रेजी और देसी मसालेदार शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:23 PM (IST)

    पुलिस ने गिट्टी से लदे एक ट्रक से 1334 लीटर अवैध अंग्रेजी और देसी मसालेदार शराब जब्त की। इस मामले में एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है। शराब को गिट्टी के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य शामिल लोगों की तलाश जारी है।

    Hero Image

    1334 लीटर अवैध अंग्रेजी और देसी मसालेदार शराब बरामद

    संवाद सहयोगी, बिक्रमगंज(रोहतास)। पुलिस ने बुधवार की शाम गिट्टी लदी एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और इस मामले में एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। शराब यूपी से काराकाट थाना क्षेत्र के जयश्री जा रही थी। 

    सहायक पुलिस अधीक्षक संकेत कुमार ने बिक्रमगंज थाना परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बुधवार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि काराकाट थाना क्षेत्र के जयश्री निवासी राकेश चौधरी एवं अनिल कुमार पासवान एक गिट्टी लदा 12 चक्का ट्रक में छुपाकर अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप मंगवा रहा है। 

    यूपी से आ रही थी शराब की खेप

    उक्त ट्रक नटवार की ओर से बिक्रमगंज आ रहा है, जो नो इंट्री के कारण नोनहर मोड़ के पास वाहनों की कतार के बीच खड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गठित छापेमारी दल ने नोनहर मोड़ के पास नो एंट्री के कारण भारी वाहनों की लंबी कतार में एक गिट्टी लदा ट्रक खड़ा पाया गया, जिस पर यूपी का रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित था। 

    इस बीच पुलिस को वाहनों की जांच करता देख ट्रक का चालक ट्रक से उतर कर भाग गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। तलाशी के दौरान ट्रक पर लदे गिट्टी को अनलोड करने पर उसके डाला में काला रंग के प्लास्टिक से ढंक कर रखा हुआ भारी मात्रा में शराब की पेटी बरामद हुआ। 

    पुलिस की भनक पाकर फरार 

    उसमें अंग्रेजी शराब 623 लीटर एवं देसी मसालेदार शराब 711 लीटर कुल 1334 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ। पुलिस शराब धनेबाज राकेश चौधरी और राजेश पासवान के घर पर छापेमारी किया किंतु वे पुलिस की भनक पाकर फरार हो गए थे। 

    राजेश के धंधे में सहयोगी उसका चचेरा भाई अनिल कुमार पासवान उर्फ भुटाली पुलिस को देखकर घर से भागने लगा, जिसे पुलिस ने खदेड़कर पकड़ लिया। एएसपी ने बताया कि इस छापेमारी में थानाध्यक्ष ललन कुमार पुअनि प्रदीप कुमार मंडल विकाश कुमार शामिल थे। उन्होंने छापेमारी दल के कार्यों की सराहना भी किया।