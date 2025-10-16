पिता-पुत्र करते थे नशे का कारोबार, 2 किलो गांजा और 1.11 लाख के साथ गिरफ्तार

संवाद सहयोगी,बिक्रमगंज (रोहतास)। स्थानीय थाना क्षेत्र के दुर्गाडीह गांव के एक घर में बुधवार की रात छापेमारी कर पुलिस ने दो किलो गांजा के साथ एक लाख 11 हजार 105 रुपये बरामद किया है। इस क्रम में अवैध धंधे में संलिप्त पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों बाहर से गांजा मंगाकर आसपास के क्षेत्रों में बिक्री करते थे। पुलिस उनके मोबाइल के माध्यम से हुए लेनदेन का ब्योरा निकाल गांजा खरीद बिक्री करने वाले अन्य धंधेबाजों की पहचान करने में जुट गई है।

एक लाख 11 हजार 105 रुपये बरामद बिक्रमगंज थाना में आयोजित एक प्रेस वार्ता में सहायक पुलिस अधीक्षक संकेत कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर दुर्गाडीह में उमानाथ मिश्रा के यहां छापेमारी की गई। वहां से दो किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा एवं एक लाख 11 हजार 105 रुपये नगद गांजा बिक्री का बरामद हुआ। पूछताछ के क्रम में उमानाथ मिश्रा एवं उनके पुत्र कौशल मिश्रा उर्फ गोलू मिश्रा ने अपने घर से गांजा की बिक्री करने की बात स्वीकार की है।

कौशल मिश्रा उर्फ गोलू मिश्रा के पास से बरामद मोबाइल की जांच के क्रम में काफी संख्या में लोगों के बीच गांजा खरीद बिक्री से संबंधित लेनदेन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पुलिस ने मोबाइल से हुए लेनदेन के आधार पर अन्य गांजा तस्करों की जांच व पहचान करने में जुट गई है।

कई गांव गांजा तस्करी का केंद्र एएसपी ने बताया कि दोनों पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे कड़ी पूछताछ भी की गई है। उनके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी में थानाध्यक्ष ललन कुमार, सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार मंडल, विकास कुमार, प्रवीण कुमार, गृहरक्षक संतोष कुमार और संतोष कुमार शामिल थे।