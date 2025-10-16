Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिता-पुत्र करते थे नशे का कारोबार, 2 किलो गांजा और 1.11 लाख के साथ गिरफ्तार

    By Parth Sarthi Pandey Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:48 PM (IST)

    बिक्रमगंज में पुलिस ने दुर्गाडीह गांव में छापा मारकर दो किलो गांजा और 1.11 लाख रुपये बरामद किए। इस मामले में, गांजा तस्करी में शामिल पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। वे बाहर से गांजा लाकर बेचते थे। पुलिस मोबाइल रिकॉर्ड्स से अन्य तस्करों की पहचान कर रही है। एएसपी ने लोगों से सूचना देने की अपील की है, क्योंकि कई गांव गांजा तस्करी का केंद्र बन रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी,बिक्रमगंज (रोहतास)। स्थानीय थाना क्षेत्र के दुर्गाडीह गांव के एक घर में बुधवार की रात छापेमारी कर पुलिस ने दो किलो गांजा के साथ एक लाख 11 हजार 105 रुपये बरामद किया है। 

    इस क्रम में अवैध धंधे में संलिप्त पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों बाहर से गांजा मंगाकर आसपास के क्षेत्रों में बिक्री करते थे। पुलिस उनके मोबाइल के माध्यम से हुए लेनदेन का ब्योरा निकाल गांजा खरीद बिक्री करने वाले अन्य धंधेबाजों की पहचान करने में जुट गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक लाख 11 हजार 105 रुपये बरामद

    बिक्रमगंज थाना में आयोजित एक प्रेस वार्ता में सहायक पुलिस अधीक्षक संकेत कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर दुर्गाडीह में उमानाथ मिश्रा के यहां छापेमारी की गई। 

    वहां से दो किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा एवं एक लाख 11 हजार 105 रुपये नगद गांजा बिक्री का बरामद हुआ। पूछताछ के क्रम में उमानाथ मिश्रा एवं उनके पुत्र कौशल मिश्रा उर्फ गोलू मिश्रा ने अपने घर से गांजा की बिक्री करने की बात स्वीकार की है।

    कौशल मिश्रा उर्फ गोलू मिश्रा के पास से बरामद मोबाइल की जांच के क्रम में काफी संख्या में लोगों के बीच गांजा खरीद बिक्री से संबंधित लेनदेन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पुलिस ने मोबाइल से हुए लेनदेन के आधार पर अन्य गांजा तस्करों की जांच व पहचान करने में जुट गई है। 

    कई गांव गांजा तस्करी का केंद्र

    एएसपी ने बताया कि दोनों पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे कड़ी पूछताछ भी की गई है। उनके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी में थानाध्यक्ष ललन कुमार, सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार मंडल, विकास कुमार, प्रवीण कुमार, गृहरक्षक संतोष कुमार और संतोष कुमार शामिल थे। 

    एएसपी ने लोगों से अनुरोध किया कि ऐसे लोगों के बारे में सूचना जरूर पुलिस को दें जिससे पुलिस कार्रवाई करे। ज्ञातव्य हो कि बिक्रमगंज अनुमंडल के बिक्रमगंज, दावथ, सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के कई गांव गांजा तस्करी का केंद्र बनते जा रहे हैं। ग्रामीणों की सूचना के बाद भी पुलिस गांजा तस्करों पर ठोस कार्रवाई अब तक नहीं कर पाई है।