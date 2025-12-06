Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नो-एंट्री में घुसे डंपर ने SDPO की गाड़ी को मारी टक्कर, अधिकारी बाल-बाल बचे; ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल

    By Satish KumarEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:02 AM (IST)

    सासाराम में नो-एंट्री के समय में एक डंपर ने SDPO की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें अधिकारी बाल-बाल बचे। स्थानीय लोगों ने भारी वाहनों के शहर में प्रवेश ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    रोहतास सड़क हादसा

    जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। सासाराम नगर थाना क्षेत्र के करहगर मोड़ के पास नो-एंट्री की समय सीमा में एक तेज रफ़्तार डंपर ने सासाराम डीएसपी-2 कुमार वैभव की सरकारी स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर मार दी। 

    टक्कर में वाहन क्षतिग्रस्त हुआ, हालांकि अधिकारी बाल-बाल बच गए। एसडीपीओ के अंगरक्षकों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डंफर को मौके से जब्त कर लिया है।

    भारी वाहनों का शहर में बेधड़क प्रवेश 

    स्थानीय लोगों के अनुसार, नो-एंट्री लागू होने के बावजूद भारी वाहनों का शहर में बेधड़क प्रवेश आम बात हो गई है। ट्रैफिक थाने की लापरवाही और तैनात अधिकारियों की उदासीनता लगातार सवालों के घेरे में है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर के लोगों का कहना है कि नो-एंट्री का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। जिसके कारण आए दिन ऐसी समस्या बनी रहती है।कई लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि ट्रैफिक डीएसपी शिकायत पर फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझते।

    घटना ने सासाराम की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। लोगों ने त्वरित समीक्षा और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।