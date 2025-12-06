नो-एंट्री में घुसे डंपर ने SDPO की गाड़ी को मारी टक्कर, अधिकारी बाल-बाल बचे; ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। सासाराम नगर थाना क्षेत्र के करहगर मोड़ के पास नो-एंट्री की समय सीमा में एक तेज रफ़्तार डंपर ने सासाराम डीएसपी-2 कुमार वैभव की सरकारी स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर में वाहन क्षतिग्रस्त हुआ, हालांकि अधिकारी बाल-बाल बच गए। एसडीपीओ के अंगरक्षकों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डंफर को मौके से जब्त कर लिया है।

भारी वाहनों का शहर में बेधड़क प्रवेश

स्थानीय लोगों के अनुसार, नो-एंट्री लागू होने के बावजूद भारी वाहनों का शहर में बेधड़क प्रवेश आम बात हो गई है। ट्रैफिक थाने की लापरवाही और तैनात अधिकारियों की उदासीनता लगातार सवालों के घेरे में है।