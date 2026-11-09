डीडीयू से सासाराम होते हुए गया के लिए दौड़ीं 2 स्पेशल ट्रेनें, हजारों यात्रियों का सफर हुआ आसान

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। दीपावली के दिन यात्रियों को अपने घर तक पहुंचने में सुविधा के उद्देश्य से पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल द्वारा रविवार को सासाराम के रास्ते पीडीडीयू से गया जंक्शन के लिए दो अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं, जो चंदौली मझवार, भभुआ रोड, कुदरा, सासाराम, डेहरी आनसोन, अनुग्रह नारायण रोड, रफीगंज स्टेशन पर रूकते हुए गंतव्य तक गई

मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना के निर्देश पर यात्रियों की संख्या एवं उनकी आवाजाही की स्थिति की लगातार निगरानी की गई। यात्रियों की आवश्यकता को देखते दो स्पेशल ट्रेन का परिचालन सुनिश्चित किया गया। इसका उद्देश्य लंबी दूरी की यात्रा कर डीडीयू पहुंचने वाले ऐसे यात्रियों के साथ-साथ स्थानीय यात्रियों को भी गयाजी की ओर स्थित उनके गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करना था। दोनों स्पेशल ट्रेनों के प्रस्थान से पहले स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रेलकर्मियों की टीम तैनात की गई थी।