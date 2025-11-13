Dinara vidhan sabha Chunav Result: दिनारा विधानसभा सीट पर दो पार्टियों के बीच कड़ा मुबाकला, क्या फिर चलेगा राजद का सिक्का?

डिजिटल डेस्क, दिनारा: बिहार का दिनारा विधानसभा जिला रोहतास से लगता है। दिनारा विधानसभा बिहार चुनाव की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। आपको बता दें, वर्ष 1951 के बिहार चुनाव में यहां कांग्रेस के रामानंद उपाध्याय पहले विधायक बने थे। इसके अलावा, साल 2020 में राजद के विजय यादव ने इस विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। चुनाव (Dinara Vidhan sabha Chunav result) का रिजल्ट कल यानी 14 नवंबर को जारी किया जाएगा।

दो पार्टियां के बीच टक्कर Dinara vidhan sabha Election Result 2025 इस बार बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में दिनारा विधानसभा सीट से आलोक कुमार सिंह और राजेश यादव के बीच तगड़ी टक्कर है। बता दें, आलोक कुमार सिंह राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी से खड़े हैं और दूसरे प्रत्याशी यानी राजेश यादव राजद पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।