    Dinara vidhan sabha Chunav Result: दिनारा विधानसभा सीट पर दो पार्टियों के बीच कड़ा मुबाकला, क्या फिर चलेगा राजद का सिक्का?

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 04:51 PM (IST)

    बिहार के दिनारा विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव पूरे किए गए हैं। दूसरे चरण में हुए (Dinara election Result) 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव कुल 243 सीटों के लिए संपन्न किए गए हैं।

    Dinara vidhan sabha Chunav Result: यहां पढ़ें पूरी खबर।

    डिजिटल डेस्क, दिनारा: बिहार का दिनारा विधानसभा जिला रोहतास से लगता है। दिनारा विधानसभा बिहार चुनाव की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। आपको बता दें, वर्ष 1951 के बिहार चुनाव में यहां कांग्रेस के रामानंद उपाध्याय पहले विधायक बने थे। इसके अलावा, साल 2020 में राजद के विजय यादव ने इस विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। चुनाव (Dinara Vidhan sabha Chunav result) का रिजल्ट कल यानी 14 नवंबर को जारी किया जाएगा।

    दो पार्टियां के बीच टक्कर Dinara vidhan sabha Election Result 2025

    इस बार बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में दिनारा विधानसभा सीट से आलोक कुमार सिंह और राजेश यादव के बीच तगड़ी टक्कर है। बता दें, आलोक कुमार सिंह राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी से खड़े हैं और दूसरे प्रत्याशी यानी राजेश यादव राजद पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

    इतने उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव

    इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में दिनारा विधानसभा से कुल 12 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से कुल 21 उम्मीदवारों को चुनाव आयोग द्वारा स्वीकृति दी गई थी। इसके अलावा, एक उम्मीदवार को रिजेक्ट किया गया था और दो उम्मीदवारों ने स्वयं की अपना आवेदन वापस ले लिया था।


     