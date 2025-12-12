Language
    शिक्षकों का वेतन निर्धारण करने के नाम पर डेटा ऑपरेटर मांगता था पैसे, रिश्वत लेते रंगे हाथ हुआ गिरफ्तार

    By Brajesh PathakEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:50 AM (IST)

    वेतन निर्धारण करने के नाम पर डेटा ऑपरेटर मांगता था पैसे

    संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन (रोहतास)। शिक्षक से वेतन निर्धारण के नाम पर रिश्वत ले रहा अकोढ़ी गोला बीआरसी में तैनात कंप्यूटर डेटा ऑपरेटर चंदन कुमार शर्मा को निगरानी टीम ने शुक्रवार को 14 हजार रुपए के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी मध्य विद्यालय बांक के शिक्षक सुनील कुमार की शिकायत पर हुई है।

    इन्होंने निगरानी विभाग में 24 नवंबर को आवेदन देकर आरोप लगाया था कि उनका तथा अन्य नौ शिक्षकों का वेतन निर्धारण करने के लिए वेतन एक साल से लंबित किया गया है। वेतन निर्धारण के लिए  प्रति शिक्षक 1,500 रुपये की दर से कुल 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है। 

    14000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार

    शिकायत की पुष्टि होने के बाद निगरानी विभाग द्वारा विशेष धावा टीम का गठन किया गया। टीम का नेतृत्व डीएसपी केसी जायसवाल वर डीएसपी विंध्याचल प्रसाद कर रहे थे। शुक्रवार सुबह टीम ने अकोढ़ी गोला में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रणव कुमार के  कंप्यूटर ऑपरेटर चंदन कुमार शर्मा को उनके आवास पर 14000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। 

    फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर अवैध वसूली

    निगरानी विभाग के अधिकारियों के अनुसार वह कई शिक्षकों से वेतन निर्धारण की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। टीम ने मौके से आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण भी जब्त किए हैं।

    मौके पर निगरानी डीएसपी विन्ध्याचल प्रसाद डीएसपी केसी जायसवाल इंस्पेक्टर जहांगीर खान सब इंस्पेक्टर ऋषि कुमार कुंदन कुमार सहित पुलिस बल के जवान शामिल थे।