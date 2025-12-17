पीएम आवास योजना से काटे जाएंगे अपात्रों के नाम, घर-घर जाकर जांच करने के लिए टीम गठित 

संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन। डेहरी प्रखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास प्लस-2024 के माध्यम से सर्वेक्षित परिवारों के भौतिक सत्यापन शुरू होने जा रहा है। जिला प्रशासन की विशेष टीमें प्रत्येक पंचायत में घर-घर जाकर लाभुकों की पात्रता की जांच करेंगी। अपलोड सूची में शामिल परिवारों के दस्तावेज, मौजूदा आवास स्थिति, आय और अन्य मानकों की जांच होगी। BDO अजीत कुमार ने कहा कि सत्यापन पूरी पारदर्शिता एवं विभागीय गाइडलाइन के अनुसार कराया जाएगा। अपात्र लाभुकों को किसी भी परिस्थिति में योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अपात्र पाए गए परिवारों के नाम सूची से हटाए जाएंगे और पात्र परिवारों की नई प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी।

PM Awas Yojana के लिए पात्र लाभुकों के चयन को लेकर इस वर्ष प्रखंड भर में व्यापक सर्वे किया गया। 13 पंचायतों में सर्वेयरों ने घर-घर डेटा जुटाया, जबकि कई लोगों ने मोबाइल ऐप से सेल्फ सर्वे पूरा किया। कुल 6850 परिवारों का सर्वे सर्वेयरों द्वारा पुरा किया गया और 2548 परिवारों का स्वयं ऐप से किया गया।

सभी आंकड़े आवास प्लस ऐप 2024 पर अपलोड हैं। अब इन सूचियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, ताकि अपात्र लाभुकों को चिन्हित कर हटाया जा सके। पंचायत टीम अपनी रिपोर्ट प्रखंड कार्यालय को सौंपेगी आवास प्लस-2024 सूची की जांच के लिए प्रखंड में तीन स्तरों पर समितियां गठित हैं। पंचायत स्तर पर दो सदस्यीय टीम-ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक और पंचायत सचिव घर-घर सत्यापन करेगी। बीडीओ ने स्पष्ट किया कि जिन कर्मियों ने सर्वे किया है, वे उस पंचायत में सत्यापन नहीं करेंगे।

पंचायत टीम स्थिति देखकर अपनी रिपोर्ट प्रखंड कार्यालय को देगी। प्रखंड स्तर पर बीडीओ की अध्यक्षता में टीम पंचायत सूची का 10% डेटा स्वयं जाकर सत्यापित करेगी। जिला स्तर पर डीडीसी की अध्यक्षता में समिति प्रखंडों से मिली रिपोर्ट का 2% रैंडम सत्यापन करेगी। इस तरह पूरी जांच प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। छह साल बाद छूटे पात्र परिवारों का हुआ सर्वे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची से छूटे योग्य लाभुकों की पहचान के लिए लगभग छह वर्ष बाद फिर से सर्वे किया गया। वर्ष 2018-19 में अंतिम बार पात्र परिवारों का सर्वे हुआ था और उसी सूची के आधार पर अब तक आवास स्वीकृत किए जाते रहे।

बीते वर्षों में पंचायत स्तर पर कई नए परिवार बने, जबकि कई पुराने पात्र परिवार प्रतिक्षा सूची में नहीं आ पाए थे। ऐसे छूटे परिवारों को शामिल करने के लिए इस बार पुनः सर्वे कराया गया है, ताकि वास्तविक पात्रों को योजना का लाभ मिल सके।