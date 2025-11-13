Chenari vidhan sabha Chunav Result: चेनारी विधानसभा सीट पर 3 पार्टियां में मुकाबला, कौन मारेगा बाजी?

डिजिटल डेस्क, रोहतास। चेनारी विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है जो रोहतास जनपद के अंतर्गत आती है। ये सासाराम लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। इस बार चेनारी सीट के लिए चुनाव दूसरे चरण में 11 नवंबर को हुए थे। अब कुछ ही समय में इस सीट की वोटों की गिनती पूरी होते ही रिजल्ट (Chenari vidhan sabha Election Result 2025) की घोषणा की जाएगी।

Chenari vidhan sabha Election Result 2025: तीन पार्टियों के बीच मुकाबला चेनारी विधानसभा सीट पर LJPRV, कांग्रेस और जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट्स मैदान में हैं। जहां एलजेपीआरवी से मुरारी प्रसाद गौतम, कांग्रेस से मंगलराम वहीं जसुपा से नेहा कुमारी नटराज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। Chenari Vidhan sabha Chunav result की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं और कुछ ही समय में वोटो की गिनती शुरू हो जाएगी।