Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Chenari vidhan sabha Chunav Result: चेनारी विधानसभा सीट पर 3 पार्टियां में मुकाबला, कौन मारेगा बाजी?

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:50 PM (IST)

    बिहार के रोहतास जिले की चेनारी विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को चुनाव हुआ है। चुनाव का रिजल्ट (Chenari election Result) कुछ ही घंटों में सामने आ जायेगा। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। चुनाव में कांग्रेस, एलजेपीआरवी और जन सुराज पार्टी के नेताओं की साख दांव पर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Chenari Vidhan sabha Chunav result 2025

    डिजिटल डेस्क, रोहतास। चेनारी विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है जो रोहतास जनपद के अंतर्गत आती है। ये सासाराम लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। इस बार चेनारी सीट के लिए चुनाव दूसरे चरण में 11 नवंबर को हुए थे। अब कुछ ही समय में इस सीट की वोटों की गिनती पूरी होते ही रिजल्ट (Chenari vidhan sabha Election Result 2025) की घोषणा की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Chenari vidhan sabha Election Result 2025: तीन पार्टियों के बीच मुकाबला

    चेनारी विधानसभा सीट पर LJPRV, कांग्रेस और जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट्स मैदान में हैं। जहां एलजेपीआरवी से मुरारी प्रसाद गौतम, कांग्रेस से मंगलराम वहीं जसुपा से नेहा कुमारी नटराज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। Chenari Vidhan sabha Chunav result की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं और कुछ ही समय में वोटो की गिनती शुरू हो जाएगी।

    1962 में हुए यहां पहले चुनाव में कांग्रेस के गोबिन्द राम विधायक बने थे। 2020 में कांग्रेस के मुरारी प्रसाद गौतम इस सीट से विधायक बने थे।