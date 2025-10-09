Bihar Voter List: आखिरी मौका! वोटर लिस्ट में छूट गया है नाम तो इस दिन तक सकते हैं आवेदन
जिला निर्वाचन पदाधिकारी उदिता सिंह ने स्वीप कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए 10 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने का निर्देश दिया। महिला मतदाताओं और जीविका दीदियों के नाम जुड़वाने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। बीडीओ को ग्राम पंचायत स्तर पर अभियान चलाने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को महिलाओं के नाम सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। ग्राम संगठनों को भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का कार्य सौंपा गया है।
जागरण संवाददाता, सासाराम(रोहतास)। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम उदिता सिंह ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से स्वीप कार्यक्रम समीक्षा की, जिसमें आयोग के निर्देश में 10 अक्टूबर तक छूटे व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अधिकारियों को दिया गया।
बैठक में डीडीसी विजय कुमार पारंडेय, जिला पंचायत राज पदाधिकारी उपेंद्र कुमार, डीईओ मदन राय के अलावा डीपीओ आइसीडीएस, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक समेत अधिकारी शामिल थे।
डीएम ने बताया कि स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि महिला मतदाताओं, जीविका दीदियों के मतदाता सूची में नाम जोड़ने आदि के कार्यों की सतत निगरानी करते हुए शत प्रतिशत महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाना सुनिश्चित करेंगे।
अभियान चलाकर मतदाताओं के नाम जोड़ने का आदेश
साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी महिलाओं का नाम मतदाता सूची में है या नहीं। अगर नहीं है तो अविलंब अगले दो दिनों के अंदर प्रपत्र छह भरवाकर नाम जुड़वाना सुनिश्चित करेंगे।
सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर स्वीप के माध्यम से अभियान चलाकर महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ते हुए संबंधित बीएलओ से इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। प्रपत्र छह से संबंधित कार्य संबंधित बीएलओ द्वारा ही कराना सुनिश्चित करेंगे।
आंगनवाड़ी केंद्रों की सेविका-सहायिकाओं को मतदाता सूची की एक प्रति उपलब्ध कराते हुए यह सुनिश्चित कराने को कहा गया कि संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई सभी महिलाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल है।
कहा कि जिले में 1757 बीओ (ग्राम संगठन) हैं। उसे भी अपने स्तर से महिला वोटर का नाम जोड़ने का कार्य किया जाएगा।
