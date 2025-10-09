Bihar Voter List: आखिरी मौका! वोटर लिस्ट में छूट गया है नाम तो इस दिन तक सकते हैं आवेदन

जागरण संवाददाता, सासाराम(रोहतास)। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम उदिता सिंह ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से स्वीप कार्यक्रम समीक्षा की, जिसमें आयोग के निर्देश में 10 अक्टूबर तक छूटे व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अधिकारियों को दिया गया।

बैठक में डीडीसी विजय कुमार पारंडेय, जिला पंचायत राज पदाधिकारी उपेंद्र कुमार, डीईओ मदन राय के अलावा डीपीओ आइसीडीएस, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक समेत अधिकारी शामिल थे। डीएम ने बताया कि स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि महिला मतदाताओं, जीविका दीदियों के मतदाता सूची में नाम जोड़ने आदि के कार्यों की सतत निगरानी करते हुए शत प्रतिशत महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाना सुनिश्चित करेंगे।

अभियान चलाकर मतदाताओं के नाम जोड़ने का आदेश साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी महिलाओं का नाम मतदाता सूची में है या नहीं। अगर नहीं है तो अविलंब अगले दो दिनों के अंदर प्रपत्र छह भरवाकर नाम जुड़वाना सुनिश्चित करेंगे।

सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर स्वीप के माध्यम से अभियान चलाकर महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ते हुए संबंधित बीएलओ से इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। प्रपत्र छह से संबंधित कार्य संबंधित बीएलओ द्वारा ही कराना सुनिश्चित करेंगे।