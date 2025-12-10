Language
    PBL कोर्स शुरू नहीं करने वाले 195 प्रधानाध्यापकों समेत 585 शिक्षकों का वेतन स्थगित, शोकॉज नोटिस जारी

    By Dhanjay Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:21 PM (IST)

    रोहतास, बिहार में PBL (प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षा) कोर्स शुरू नहीं करने वाले 195 प्रधानाध्यापकों और 585 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। शिक्षा विभाग ने ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। जिले के सरकारी विद्यालयों में पांच दिसंबर तक पीबीएल एमआईपी 3.7 (प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग - माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट) की पढाई शुरू नहीं करने वाले जिले के 195 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के अलावा विज्ञान व गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों का अगले आदेश तक वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है।

    साथ ही संबंधित हेडमास्टरों व शिक्षकों से स्पष्टीकरण करते हुए उनसे पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो अन्य अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई डीपीओ सर्व शिक्षा रोहित रौशन ने की है।

    डीपीओ ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा छह से आठवीं तक के बच्चों के लिए पांच दिसंबर तक पीबीएल एमआईपी 3.7 की पढ़ाई प्रारंभ की जानी थी। इसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से विज्ञान व गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों को दी गई थी।

    इसके लिए उनकी विधिवत कार्यशाला भी आयोजित हुई थी, लेकिन बार-बार निर्देश के बावजूद निर्धारित अवधि तक तिलौथू व नौहट्टा को छोड़कर जिले के अन्य प्रखंडों के 195 विद्यालयों में इसकी शुरूआत नहीं हो पाई, जो विभागीय निर्देश का उल्लंघन है।

    इसे गंभीरता से लेते संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक के अलावा विज्ञान व गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछते हुए उनके अगले आदेश तक उनके वेतन भुगतान पर रोक लगाई गई है। अगर कक्षा संचालन न होने का जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो अन्य अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।

    बताया गया कि सासाराम 17, सूर्यपुरा एक, शिवसागर 10, संझौली छह, रोहतास दो, राजपुर 12, नोखा 10, नासरीगंज एक, कोचस 10, करगहर सात, कााकाट 10, दिनारा पांच, डेहरी एक, दावथ आठ, चेनारी आठ, बिक्रमगंज दो तथा अकोढ़ीगोला प्रखंड के पांच विद्यालय के प्रधानाध्यापक व शिक्षकों का वेतन रोक शो-कॉज किया गया है।