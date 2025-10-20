Bihar School: बच्चों का भविष्य अधर में, जमीन के अभाव में 5 दर्जन से ज्यादा स्कूलों का वजूद खत्म

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। भूमिहीन विद्यालयों को जमीन उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन नाकाम रहा है। यही वजह है कि शिक्षा विभाग को पिछले छह माह के अंदर जिले में 67 सरकारी विद्यालयों का अस्तित्व खत्म करना पड़ा है।

जिन विद्यालयों का अस्तित्व समाप्त कर समीप के स्कूल में संवलियत (मर्ज) किया गया है, उनमें से अधिकतर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्कूल भी हैं, जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान भी रही है।

अब वह न तो धरातल पर रह गया है न उसका नाम अभिलेख में रहा। अभी भी 40 से अधिक विद्यालय इस लाइन में खड़े हैं, जिसका वजूद आने वाले दिनों में समाप्त होने वाला है। संबंधित गांव के बच्चों के लिए उनके यहां विद्यालय होने की बात कहानी बनकर रह गई है।



जिन गांवों में इस शर्त के साथ समाप्त किया गया है कि अपना भूमि व भवन होने पर दोबारा स्थापित किया जाएगा। जिले में फिलहाल काराकाट प्रखंड में एक विद्यालय पाया गया है, जमीन व भवन मिलने पर उसे दोबारा स्थापित किया गया है।