    Bihar News: नाबालिग छात्रा के अपहरण में LJPR के जिलाध्यक्ष गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई

    By Brajesh Pathak Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:57 PM (IST)

    सासाराम में, लोजपा (रामविलास) के जिलाध्यक्ष कमलेश राय को नाबालिग छात्रा के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पीड़िता की मां ने अपहरण और अवैध संबंध ...और पढ़ें

    नाबालिग छात्रा के अपहरण में LJPR के जिलाध्यक्ष गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में मुफस्सिल थाना की पुलिस ने शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के जिलाध्यक्ष सह करूप पंचायत के मुखिया कमलेश राय को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई पीड़ित छात्रा की मां द्वारा कराई गई प्राथमिकी के बाद की गई। प्राथमिकी में छात्रा के साथ अवैध संबंध की संभावना भी जताई गई है।

    एसपी रौशन कुमार ने बताया कि कमलेश राय पर नाबालिग छात्रा के अपहरण की प्राथमिकी उसकी मां ने कराई थी, जिसमें अपहरण व अवैध संबंध का आरोप लगाया गया था। पीड़िता के बयान व मेडिकल जांच के बाद पॉक्सो एक्ट में भी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

    सासाराम एसडीपीओ वन दिलीप कुमार के अनुसार आरोपित की गिरफ्तारी उनके गांव भैंसही कला से की गई है। गिरफ्तार मुखिया पर कोचिंग से अपने गांव लौट रही एक नाबालिग छात्रा का अपहरण करने का आरोप लगा है। नाबालिग की मां द्वारा मुफस्सिल थाना में गत 12 नवंबर को दर्ज कराए गए मामले में गिरफ्तारी की गई है।

    प्राथमिकी के आवेदन में अपने गांव से कोचिंग करने गई नाबालिग छात्रा के अपने घर वापस नहीं लौटने के बाद यह मामला दर्ज कराया गया था। पीड़िता की मां के अनुसार खोजबीन करने पर पता चला कि घर से कोचिंग के लिए गई उसकी बेटी वहां पहुंच ही नहीं पाई थी।

    आवेदन में आरोप लगाया गया है कि उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है। मां अपने आवेदन में यह भी स्वीकार किया है कि उसकी बच्ची मोबाइल पर मुखिया कमलेश से बातचीत करती थी। उसके पास से बरामद मोबाइल का सिम भी उन्होंने ही दिया था।

    प्राथमिकी में बच्ची के साथ अवैध संबंध बनाने की बात भी कही गई है। ज्ञातव्य हो कि गिरफ्तार कमलेश राय लोजपा आर के रोहतास जिला के जिलाध्यक्ष भी हैं।