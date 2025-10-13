Bihar Politics: सीट शेयरिंग के बाद नीतीश की JDU में भगदड़, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक ने दिया इस्तीफा

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। सीट शेयरिंग के बाद एनडीए गठबंधन के प्रमुख घटक दल जदयू में भगदड़ मच गई है। दिनारा व सासाराम विधानसभा सीट रालोमा के खाते में जाने के बाद दो पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। पूर्व मंत्री और दिनारा के पूर्व विधायक जयकुमार सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जबकि सासाराम के पूर्व विधायक डॉ. अशोक कुमार ने अपने समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुनाव लड़ने की घोषणा की है।

वहीं जदयू के पांच प्रखंड अध्यक्ष भी इस्तीफा दे दिया है। जदयू में शुरू इस्तीफे की दौड़ से भाजपा भी बेचैन दिखने लगी है। उसे भी यह डर सताने लगा है कि बगावत की चिंगारी कहीं उस तक न पहुंच जाए। दोनों पार्टी के प्रमुख नेता डैमेज कंट्रोल को दूर करने में की कोशिश में जुट गए हैं।

पूव्र मंत्री जयकुमार सिंह ने कहा कि वे 14 अक्टूबर को दिनारा पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बैठक कर आगे का निर्णय लेंगे। कहा कि वह 2005 से 2020 तक लगातार तीन बार विधायक रहे, लेकिन टिकट वितरण में इस तरह का हाल नहीं देखे थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के द्वारा पैसा के खेल में टिकट दूसरे दल को दे दिया गया है। नीतीश कुमार आज भी उनके सर्वमान्य नेता हैं और वह जीवनभर उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। बता दें कि जयकुमार सिंह तीन बार के विधायक रहे हैं और नीतीश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वहीं सासाराम के पूर्व विधायक डॉ. अशोक कुमार ने कहा कि वे सासाराम से ही चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार चुनाव में चौथे स्थान पर रहेंगे।