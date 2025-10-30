Bihar Elections: रोज़गार की खोज में बाहर गए पुरुष, लोकतंत्र की डोर संभाले महिलाएं

संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन(रोहतास)। सृष्टि नहीं नारी बिना, यही जगत आधार...। कुछ इसी तर्ज पर लक्ष्मण बिगहा गांव में दैनिक जागरण जागरण द्वारा चलाए जा रहे चुनावी चौपाल में शामिल महिला मतदाताओं का जोश देखने को मिल रहा। जहां जीविका दीदियां राजनीति का आधार बन गई हैं। बिहार की सभी पार्टियां महिलाओं (आधी आबादी) को साधने में जुटी हैं।

राजनीतिक दलों को यह पता है कि आधी आबादी के हाथ में सत्ता की पूरी कमान है। महिला मतदाताओं का रूख जिस तरफ हुआ सत्ता उसे ही मिलेगी। यही कारण है कि हर राजनीतिक दल की ओर से महिलाओं का मत अपने पाले में करने के लिए तरह-तरह की घोषणाएं की जा रही हैं।

कुछ माह पहले से विपक्ष माई-बहिन योजना का फार्म महिलाओं से भरा रहा था तो अभी-अभी सरकार ने खाते में रोजगार के लिए सीधे दस हजार रुपये भेज दिए। इस दस हजार रुपये भेजने का असर यह कि विपक्ष अब मासिक 2500 रुपये देने की योजना को सालाना दर से बताने लगा है 30 हजार देंगे। कुछ इसी तरह राजनीतिक दलों के रूख में यह बदलाव अचानक से नहीं आया।

डेहरी प्रखंड क्षेत्र के लक्ष्मण बिगहा गांव की रहने वाली नितू देवी ने कहा कि बीते दो ढाई दशक में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं ने महिला सशक्तीकरण में अहम भूमिका निभाई। महिलाओं के हाथ में कुछ पैसे आए तो साथ ही निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी आ गई।

पहले पुरुषों के कहे अनुसार घर की महिलाएं मतदान कर देती थीं। अब बिहार में अधिकांश महिलाएं अपना निर्णय खुद लेती हैं। शराबबंदी, आजीविका समूह से महिलाओं के जोड़ने की पहल का सकारात्मक असर हुआ है। स्थानीय निकाय में आरक्षण मिलने के बाद महिला नेतृत्व की बड़ी फौज खड़ी हो गई है। सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलने के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं को नौकरी मिली है।