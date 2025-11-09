संवाद सूत्र, करगहर (रोहतास)। करगहर विधानसभा क्षेत्र के इटवाडिह मैंदान में रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि 20 वर्ष पूर्व बिहार की क्या दुर्दशा थी, यह किसी से छि‍पी नहीं है। राज्‍य हर क्षेत्र में बदहाल था, चाहे वह कानून व्‍यवस्‍था हो या आधारभूत संरचना।

हमारी सरकार बनी तो शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार, सड़क और कानून व्‍यवस्‍था की स्‍थ‍ित‍ि को दुरुस्‍त किया। बिहार के लोग भय मुक्त जिंदगी जीने लगे।

पहले की सरकार में कुछ नहीं क‍िया

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली कर दी गई है। जहां-जहां रिक्त स्थान है वहां भी शिक्षकों की बहाली की जाएगी।

अगले पांच वर्षाें में एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिए जाएंगे। इस दौरान मुख्‍यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार पर जमकर हमला किया।

किसी का नाम लिए बगैर कहा कि पहले की सरकार में कुछ भी काम नहीं हुआ। केवल जातीय तनाव पैदा किया गया। केवल अपने परिवार के लिए काम किया।

रोहतास के कोचस में बाईपास एवं बस स्टैंड का काम किया जा रहा है। नासरीगंज से आरा तक सड़क निर्माण किया जा रहा है।

फिर सीएम बनेंगे नीतीश कुमार

सभा में उपस्‍थ‍ित राष्‍ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी प्रत्‍याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्‍होंने बिहार के आधी सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया।

उन्‍होंने दावा क‍िया क‍ि पहले चरण में हुए मतदान में जनता ने एनडीए के पक्ष में जोरदार मतदान क‍िया है। एनडीए की काफी बढ़त है।

14 नवंबर के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर डिभियां हाईस्कूल के मैदान में उतरा। मुख्‍यमंत्री यहां से कार से चुनावी सभा में पहुंचे जहां कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया।