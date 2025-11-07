Language
    Bihar Chunav 2025: रितेश पांडेय के साथ चले भोजपुरी फ‍िल्‍मों के सितारे, कल्‍लू, निशा, श‍िल्‍पी राज ने जोड़े हाथ

    By Surendra TiwariEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:06 PM (IST)

    करगहर विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार रितेश रंजन पांडेय के समर्थन में भोजपुरी सितारों ने रोड शो किया। अरविंद अकेला कल्लू, निशा उपाध्याय और शिल्पी राज जैसे कलाकारों ने रितेश पांडेय के लिए आशीर्वाद मांगा। रितेश पांडेय ने क्षेत्र में विकास का वादा किया और जन सुराज की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार और गरीब बच्चों को शिक्षा देने की बात कही।

    Hero Image

    रितेश पांडेय ने क‍िया रोड शो।

    संवाद सूत्र, करगहर (रोहतास)। Bihar Assembly Elections 2025: करगहर विधानसभा क्षेत्र के जन सुराज पार्टी प्रत्याशी व भोजपुरी अभिनेता-गायक रितेश रंजन पांडेय के समर्थन में शुक्रवार को आधा दर्जन नामी गिरामी फिल्मी सितारों ने रोड शो कर समर्थन मांगा।

    प्रखंड कार्यालय से निकले रोड शो को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। जय-जय बिहार के नारे गूंजते रहे। रोड शो में भोजपुरी अभिनेता व गायक अरविंद अकेला उर्फ कल्लू, निशा उपाध्याय, शिवानी सिंह, शिल्पी राज, विजय चौहान, आस्था सिंह एवं सनी पांडेय शामिल थे।

    रितेश पांडेय के लिए मांगा आशीर्वाद 

    खुली जीप में सभी कलाकार सवार होकर कार्यालय से निकले। रोड शो करगहर बाजार, खड़ारी, कोनार, महुली, बभनी से गुजरा। सभी कलाकारों ने हाथ जोड़कर जनता से रितेश रंजन पांडे को आशीर्वाद देने का आग्रह क‍िया।

    रास्‍ते में जगह-जगह कलाकारों पर फूल बरसाए गए। कलाकारों का माला पहनकर स्वागत किया। पीके की पार्टी जन सुराज के प्रत्‍याशी रितेश पांडेय (Actor Riteh Pandey)  ने जनता से आशीर्वाद मांगा। 

    उन्‍होंने भराेसा दिलाया क‍ि यदि आपने वोट देकर जिताया तो करगहर विधानसभा क्षेत्र में विकास की एक ऐसी लकीर खींची जाएगी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा।

    कहा कि 121 विधानसभा क्षेत्र में संपन्न हुए लगभग 65 प्रतिशत मतदान से यह स्पष्ट हो गया कि जनता ने जन सुराज के पक्ष में मतदान किया है।

    जन सुराज की सरकार बनी तो युवाओं को बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। गरीब बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में शिक्षा दी जाएगी जिसका खर्च सरकार वहन करेगी।

    बाजार में निकले रोड शो के कारण कुछ देर के लिए सड़क अवरूद्ध सा हो गया। सड़क जाम न हो इसके लिए स्वयं थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाले हुए थे।

    रोड शो में रंजन पांडेय, राजू पांडेय, ईसा अंसारी, मनौवर राइन, गोलू पांडेय सहित कई लोग शामिल थे। करगहर में दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 14 नवंबर को होगी। 