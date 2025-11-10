Bihar Election 2025 Voting: बूथ के अंदर मोबाइल ले जाने पर रहेगी रोक, CCTV से होगी कड़ी निगरानी

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। जिले में मंगलवार को होने वाले विधानसभा चुनाव को ले मतदान कर्मियों का दल सोमवार को अपने-अपने बूथ के लिए रवाना हुआ। स्थानीय बाजार समिति तकिया में सासाराम एवं करगहर विधानसभा क्षेत्र के मतदान दलों, सेक्टर, ज़ोनल, सुपर जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की ब्रीफिंग डीएम उदिता सिंह व एसपी रौशन कुमार ने संयुक्त रूप से की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोनों क्षेत्र के प्रेक्षकों की उपस्थिति में मतदान कार्य में लगे अधिकारियों व कर्मियों को निर्वाचन कार्य से संबंधित विस्तृत निर्देश दिए गए तथा निष्पक्ष एवं निर्भीक मतदान सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। साथ ही मतदान कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया गया।



जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कर्तव्य को पूरी संवेदनशीलता से निर्वहन करेंगे। मतदान केंद्र के अंदर न तो कर्मी मोबाइल फोन ले जाएंगे न मतदाता। पीआरओ एप के माध्यम से सभी रिपोर्ट की प्रविष्टि समय से करेंगे।

सभी सेक्टर पदाधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत भ्रमणशील रहकर मतदान दल के मतदान केंद्र पर पहुंचने से लेकर बाजार समिति तकिया में पहुंचने तक पर्यवेक्षण करेंगे। अमिट स्याही को नियमानुसार लगाएंगे। एवं स्याही लगाने के बाद कुछ देर तक सूखने देंगे।

प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान दल के भोजन आदि व्यवस्था के लिए रसोइया की प्रतिनियुक्ति की गई है। पर्दानशीं महिलाओं की पहचान के लिए वॉलंटियर की प्रतिनियुक्ति की गई है।



कहा कि इस बार सभी बूथ पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। इसके लिए 5384 सीसीटीवी लगाए गए हैं। किसी मतदाता अथवा पदाधिकारी को मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन रखने या ले जाने की अनुमति नहीं है।