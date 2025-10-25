भोजपुरी की मशहूर लोक गायिका बिजली रानी का 70 की उम्र में निधन, लंबे वक्त से थीं बीमार

संवाद सहयोगी, बिक्रमगंज(रोहतास)। भोजपुरी की मशहूर लोक गायिका और डांसर बिजली रानी का निधन शुक्रवार को देर शाम हो गया। वे लंबे वक्त से बीमार थीं। वे करीब 70 वर्ष की थीं। उनका किडनी खराब हो गया था।

उनकी बीमारी को लेकर पिछले दिनों भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का नाम सहयोग करने आगे आया था और इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पवन सिंह उन्हें आश्वासन दे रहे थे।

बताया जाता है कि उन्होंने उनकी मदद की थी। पिछले उन्हें सासाराम सदर अस्पताल के सासाराम ट्रामा सेंटर में भर्ती कराए जाने की सूचना थी।

बिजली रानी का भोजपुरी कलाकार के रूप में काफी जलवा था। वे नटवार की रहने वाली थी। कभी उनके थियेटर का प्रोग्राम सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता था। वे काफी लोकप्रिय रहीं।

उनके गीत को कई कंपनी रिकार्डिंग व प्रसारण करती थी और उसमें अग्रणी कंपनी टी सीरीज का नाम मुख्य रूप से जुड़ा था।

9 अक्टूबर को उन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। कल स्थिति बिगड़ने पर चिकित्सक ने हाथ खड़े कर दिए तो बेटी रेखा घर नटवार ले आई थी। उन्होंने अंतिम सांस अपने घर में ली। बहन चांद के साथ इनकी जोड़ी मशहूर थी। चांद बिजली के संगीत व नृत्य कार्यक्रम की दूर दूर तक ख्याति थी।