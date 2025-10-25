Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भोजपुरी की मशहूर लोक गायिका बिजली रानी का 70 की उम्र में निधन, लंबे वक्त से थीं बीमार

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 01:26 AM (IST)

    मशहूर भोजपुरी लोक गायिका बिजली रानी का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने भोजपुरी संगीत में अपनी अनूठी शैली से पहचान बनाई थी। अभिनेता पवन सिंह ने उनके अंतिम समय में उनकी आर्थिक मदद की थी। उनके निधन से भोजपुरी संगीत जगत में शोक की लहर है और कई कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गायिका और डांसर बिजली रानी का निधन

    संवाद सहयोगी, बिक्रमगंज(रोहतास)। भोजपुरी की मशहूर लोक गायिका और डांसर बिजली रानी का निधन शुक्रवार को देर शाम हो गया। वे लंबे वक्त से बीमार थीं। वे करीब 70 वर्ष की थीं। उनका किडनी खराब हो गया था। 

    उनकी बीमारी को लेकर पिछले दिनों भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का नाम सहयोग करने आगे आया था और इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पवन सिंह उन्हें आश्वासन दे रहे थे। 

    थियेटर का प्रोग्राम सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता था

    बताया जाता है कि उन्होंने उनकी मदद की थी। पिछले उन्हें सासाराम सदर अस्पताल के सासाराम ट्रामा सेंटर में भर्ती कराए जाने की सूचना थी।

    बिजली रानी का भोजपुरी कलाकार के रूप में काफी जलवा था। वे नटवार की रहने वाली थी। कभी उनके थियेटर का प्रोग्राम सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता था। वे काफी लोकप्रिय रहीं। 

    उनके गीत को कई कंपनी रिकार्डिंग व प्रसारण करती थी और उसमें अग्रणी कंपनी टी सीरीज का नाम मुख्य रूप से जुड़ा था।

    9 अक्टूबर को उन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। कल स्थिति बिगड़ने पर चिकित्सक ने हाथ खड़े कर दिए तो बेटी रेखा घर नटवार ले आई थी। उन्होंने अंतिम सांस अपने घर में ली। बहन चांद के साथ इनकी जोड़ी मशहूर थी। चांद बिजली के संगीत व नृत्य कार्यक्रम की दूर दूर तक ख्याति थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चांद बिजली का नाच (थियेटर) कहा जाता था। 30 - 40 वर्ष पहले इनका कार्यक्रम काफी महंगा था और उस समय यह भोजपुर और उत्तरप्रदेश के भोजपुरी भाषी क्षेत्र में मशहूर थी। बहुत पैसा वाले लोग इनके घर जाकर इनका साटा जिस दिन खाली रहता था उस दिन अपने बेटा बेटी के शादी का दिन रखते थे।