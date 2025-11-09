डिजिटल डेस्क, पटना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही बिहार की जनता से सीता मंदिर और डिफेंस कॉरिडोर के अलावा कई वादे किए।

शाह ने कहा कि जंगल राज एक अलग चेहरे और पोशाक के साथ लौटने की कोशिश कर रहा है। वे खुद को छिपाते हैं, लेकिन उनके प्रतीक 'लालटेन' और 'पंजा' बने रहते हैं। उन्हें घुसन न करने दें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लालू के बेटे के साथ एक यात्रा निकाली। क्या यह युवाओं, गरीबों, दलितों, माताओं और बहनों को लाभ पहुंचाने के लिए थी? नहीं, यह घुसपैठियों की रक्षा के लिए थी। उन्होंने कहा कि NDA सरकार बनी तो घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर निकालेंगे। वह घुसपैठिया कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं।

शाह ने कहा कि अगले 5 साल में बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ NDA पांच पांडव की तरह एकजुट होकर काम कर रहा है। एकता ही विजय सकल्प है। उन्होंने NDA के सभी घटक दलों का नाम लिया।

उन्होंने वादा किया कि नरेंद्र मोदी सोनाचूर चावल को जीआई टैग देकर किसानों का कल्याण करेंगे। इसके अलावा सोनमछली की मार्केंटिंग करने की पूरी व्यवस्था करेंगे। आज टूटी-फूटी सड़कों की जगह अच्छी सड़कें बनी हैं और हर घर को बिजली मिल रही है। 2015 में यहां मोबाइल चार्ज की दुकानें थीं।