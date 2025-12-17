आईपीएल 2026 में चमका बिहार का सितारा आकाशदीप, केकेआर ने एक करोड़ में खरीदा तेज गेंदबाज

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)।बिहार के रोहतास जिले के छोटे से गांव बड्डी से निकलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचने वाले तेज गेंदबाज आकाशदीप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने उन्हें एक करोड़ रुपये की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया है। आईपीएल में केकेआर के साथ उनके जुड़ाव की खबर सामने आते ही सासाराम और आसपास के इलाकों में क्रिकेट प्रेमियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिलहाल अपने पैतृक गांव बड्डी पहुंचे आकाशदीप के चेहरे पर खास उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि बंगाल से उनका पुराना और भावनात्मक रिश्ता रहा है। यहीं से उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की मजबूत नींव रखी थी। आकाशदीप ने बताया कि कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम की पिच और परिस्थितियां उनके लिए जानी-पहचानी हैं, जिसका लाभ उन्हें आईपीएल में जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल से एक बार फिर मौका मिलना उनके लिए गर्व की बात है। आकाशदीप ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि क्रिकेट खेलने के जुनून ने उन्हें बड्डी गांव की गलियों और छोटे मैदानों से उठाकर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मंचों तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में जब वे खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे थे, तब कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई।