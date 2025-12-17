आईपीएल 2026 में चमका बिहार का सितारा आकाशदीप, केकेआर ने एक करोड़ में खरीदा तेज गेंदबाज

Language
    बिहार के रोहतास जिले के आकाशदीप, जिन्हें केकेआर ने आईपीएल 2026 के लिए एक करोड़ में खरीदा, सुर्खियों में हैं। सासाराम में खुशी की लहर है। आकाशदीप ने बं ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)।बिहार के रोहतास जिले के छोटे से गांव बड्डी से निकलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचने वाले तेज गेंदबाज आकाशदीप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने उन्हें एक करोड़ रुपये की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया है। आईपीएल में केकेआर के साथ उनके जुड़ाव की खबर सामने आते ही सासाराम और आसपास के इलाकों में क्रिकेट प्रेमियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिलहाल अपने पैतृक गांव बड्डी पहुंचे आकाशदीप के चेहरे पर खास उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि बंगाल से उनका पुराना और भावनात्मक रिश्ता रहा है।

    यहीं से उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की मजबूत नींव रखी थी। आकाशदीप ने बताया कि कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम की पिच और परिस्थितियां उनके लिए जानी-पहचानी हैं, जिसका लाभ उन्हें आईपीएल में जरूर मिलेगा।

    उन्होंने कहा कि बंगाल से एक बार फिर मौका मिलना उनके लिए गर्व की बात है।

    आकाशदीप ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि क्रिकेट खेलने के जुनून ने उन्हें बड्डी गांव की गलियों और छोटे मैदानों से उठाकर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मंचों तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में जब वे खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे थे, तब कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई।

    गौरतलब है कि आकाशदीप ने दिसंबर 2019 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पदार्पण किया था। इसके बाद 2022 में उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से आईपीएल खेलने का मौका मिला।

    वहीं, आईपीएल 2025 में लखनऊ रॉयल्स ने उन्हें आठ करोड़ रुपये की बड़ी रकम में खरीदा था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने फरवरी 2024 में रांची में भारतीय टेस्ट टीम के लिए डेब्यू किया।

    हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए एक टेस्ट मैच में दस विकेट लेकर आकाशदीप ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था।

    यह प्रदर्शन उनके करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। दो दिन पहले, 15 दिसंबर को आकाशदीप ने सासाराम स्थित एबी क्रिकेट एकेडमी में अपना जन्मदिन भी मनाया, जहां युवा खिलाड़ियों ने उन्हें अपना आदर्श बताया।

    आईपीएल 2026 में केकेआर की जर्सी में आकाशदीप से शानदार प्रदर्शन की उम्मीदें की जा रही हैं। उनका सफर न सिर्फ बिहार बल्कि देश के उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं।