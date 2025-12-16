भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप ने सासाराम में मनाया जन्मदिन, क्रिकेट में करियर बनानेवाले बच्चों को दी सीख
भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप ने सासाराम में अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर उन्होंने क्रिकेट में करियर बनाने वाले बच्चों को महत्वपूर्ण सीख दी। आकाशदीप ने यु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के सदस्य आकाशदीप ने सोमवार की देर शाम शहर के बेदा स्थित एबी क्रिकेट एकेडमी में केक काट कर अपना जन्म दिन मनाया।
इस अवसर पर काफी संख्या में शहर के गणमान्य लोगों के अलावा क्रिकेट एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे बच्चें व युवा उपस्थित थे। आकाशदीप के केक काटे जाने के बाद पूरा माहौल जश्न में डूब गया।
लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से मिलेगी सफलता
मौके पर उपस्थित लोगों ने बुके व फूल माला भेंट कर उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना की। शुभकामना देने वाले लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आकाशदीप ने कहा कि यहां के लोगों से मिल रहे प्यार व स्नेह से मैं अभिभूत हूं।
अपने संदेश ने उन्होंने कहा कि लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से कार्य करने से सफलता मिलने की गांरटी लगभग तय है। एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से कहा कि वह कठिन परिश्रम करें, ताकि उन्हें सफलता मिलें। इस अवसर पर एबी क्रिकेटर एकेडमी के संचालक वैभव चौबे व प्रबंधक पवन हरिशरण ने आकाशदीप को जन्मदिन की शुभकामना दी।
पिछले वर्ष आठ करोड़ में गए थे लखनऊ के साथ
बताते चले कि आकाशदीप ने इंग्लैंड के एक मैंच में 10 विकेट लेकर काफी सुर्खिया बटोरी थी। भारतीय क्रिकेट टीम में तेज गेंदबाज के रूप में खेलने वाले आकाशदीप सासाराम के बड्डी गांव के रहने वाले है।
आकाशदीप को पिछले वर्ष आइपीएल के मेगा ऑक्शन में लखनफ सुपर जाइंट्स ने 8 करोड़ रुपये में खरीदा था। हालांकि चोट के कारण वे कम ही मैच खेल पाए थे। उन्हें टीम ने रिलीज कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर उनपर नजर रहेगी।
आकाशदीप की कहानी मेहनत और लगन की मिसाल है। बेहद सामान्य परिवार से आने वाले इस खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा के बल पर राज्य और देश का नाम रोशन किया है।
बिहार से मुकेश कुमार, आकाशदीप के अलावा वैभव सूर्यवंशी भी आइपीएल में अपना जलवा दिखा चुके हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।