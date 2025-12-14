रोहतास छात्रा दुष्कर्म-हत्याकांड का हुआ खुलासा, दिव्यांग आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

संवाद सूत्र, नासरीगंज (रोहतास)। स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव में कोचिंग से लौट रही छात्रा का दुष्कर्म के बाद हत्या करने की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। आरोपित उपेंद्र राम पेशे से मजदूर व दिव्यांग है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर कपड़े व अन्य सामान भी जब्त कर ली है। एसपी रौशन कुमार ने रविवार को नासरीगंज थाने में प्रेसवार्ता कर यह जानकारी दी। एसपी ने बताया कि बिक्रमगंज एएसपी संकेत कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने डीआइयू व एफएसएल की टीम के सहयोग से आरोपित की पहचान सुनिश्चित कर पाई। जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि उपेंद्र राम 40 वर्ष ने इस घटना को अंजाम दिया है। उसकी गिरफ्तारी भी की जा चुकी है।

उसने स्वीकारोक्ति बयान में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। एसपी ने बताया कि घटना की शाम अपने कोचिंग से पढ़कर छात्रा अपने भाई को लेने पास के ही एक अन्य कोचिंग की तरफ जा रही थी। उसी बीच पतली सी गली में पहले से घात लगाए उपेंद्र ने छात्रा को पकड़ कर दुष्कर्म किया और गला दबाकर हत्या कर दी।

सड़क पर शव रख गांव वालों को बच्ची के अचेतावस्था में पड़े होने की जानकारी भी ग्रामीणों को दी। एसपी ने बताया कि वह पेशे से मजदूर व दिव्यांग भी है। इस जघन्य अपराध का साक्ष्य मिटाने के लिए उसने उसी रात्रि अपने कपड़े भी धोए।

उसके चेहरे पर नाखून के निशान मिले हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त कुकृत्य को रोकने के लिए छात्रा ने काफी संघर्ष किया था। जांच में ज्ञात हुआ कि उसकी शादी अभी नहीं हुई है जिसको ले बराबर कुंठित रहता था। उसके कपड़े आदि सामान जांच के लिए टीम के द्वारा जब्त किया गया है।