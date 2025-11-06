झारखंड से दबोचा गया 50 हजार का ईनामी बदमाश, किराना दुकानदार का अपहरण करने के बाद रोहतास से हुआ था फरार
झारखंड पुलिस ने 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह बदमाश बिहार के रोहतास जिले से एक किराना दुकानदार का अपहरण करने के बाद फरार हो गया था। पुलिस को उसकी तलाश थी और उसे झारखंड में पकड़ने में सफलता मिली।
जागरण संवाददाता,सासाराम (रोहतास)। किराना व्यवसायी सूरज प्रसाद के अपहरण मामले में छह माह से फरार चल रहे कुख्यात अशोक साह उर्फ अशोक मास्टर को रोहतास जिला पुलिस की विशेष टीम ने झारखंड से गिरफ्तार कर लिया।
रोहतास एसपी रौशन कुमार के अनुसार अशोक साह उर्फ अशोक मास्टर पर 50 हजार का इनाम राज्य सरकार ने घोषित किया था। उसकी गिरफ्तारी झारखंड के पलामू जिला के हुसैनाबाद थाना के गम्हरिया गांव से की गई है।
एसपी ने बताया कि अशोक के खिलाफ नासरीगंज, डेहरीनगर, तिलौथू, रोहतास व करवंदिया थाना में आधा दर्जन कांड दर्ज है।
अशोक साह पर हत्या, फिरौती के लिए अपहरण करने से संबंधित आधा दर्जन मामले रोहतास जिला के विभिन्न थाना में दर्ज है। तामा कार्रवाई करवंदिया थाना में गत 28 अप्रैल को 50 लाख की फिरौती के लिए अमरातालाब के एक किराना व्यवसायी सूरज प्रसाद का अपहरण से जुड़ी है।
किराना व्यवसायी का अपहरण कर मांगे थे 50 लाख
28 अप्रैल को अपहरणकर्ताओं ने स्वीफ्ट डिजायर कार से अमरातालाब बाजार से व्यवसायी का अपहरण कर लिया था। फिरौती के रूप में 50 लाख रूपए की मांग की थी।
अपहरण की घटना के चार घंटा के भीतर ही रोहतास पुलिस ने व्यवसायी को नासरीगंज के पास से अपहृत को सकुशल बरामद कर लिया था। इस कांड में संलिप्त गिरोह के सात अपराधियों को गिरफ्तार किया था।
सरगना अशोक साह उर्फ अशोक मास्टर घटना के बाद से फरार हो गया था। वह नासरीगंज थाना के हरिहरगंज का रहने वाला है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में जिला आसूचना इकाई के प्रभारी पुलिस निरीक्षक राहुल कुमार,सब इंस्पेक्टर रिकेश कुमार, करवंदिया थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार, सासाराम मुफस्सिल थाना के सब इंस्पेक्टर कृतिका कुमारी समेत अन्य पुलिस कर्मी शामिल थे।
