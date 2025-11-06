झारखंड से दबोचा गया 50 हजार का ईनामी बदमाश, किराना दुकानदार का अपहरण करने के बाद रोहतास से हुआ था फरार

जागरण संवाददाता,सासाराम (रोहतास)। किराना व्यवसायी सूरज प्रसाद के अपहरण मामले में छह माह से फरार चल रहे कुख्‍यात अशोक साह उर्फ अशोक मास्टर को रोहतास जिला पुलिस की विशेष टीम ने झारखंड से गिरफ्तार कर लिया।

रोहतास एसपी रौशन कुमार के अनुसार अशोक साह उर्फ अशोक मास्टर पर 50 हजार का इनाम राज्य सरकार ने घोष‍ित किया था। उसकी गिरफ्तारी झारखंड के पलामू जिला के हुसैनाबाद थाना के गम्हरिया गांव से की गई है।

एसपी ने बताया कि अशोक के खिलाफ नासरीगंज, डेहरीनगर, तिलौथू, रोहतास व करवंदिया थाना में आधा दर्जन कांड दर्ज है।

अशोक साह पर हत्या, फिरौती के लिए अपहरण करने से संबंधित आधा दर्जन मामले रोहतास जिला के विभिन्न थाना में दर्ज है। तामा कार्रवाई करवंदिया थाना में गत 28 अप्रैल को 50 लाख की फिरौती के लिए अमरातालाब के एक किराना व्यवसायी सूरज प्रसाद का अपहरण से जुड़ी है।