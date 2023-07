Rohtas: जिले का 50 हजार का इनामी अपराधी यूपी से गिरफ्तार, STF की मदद से पकड़ में आया मुन्ना सिंह

जिले के 50 हजार के इनामी कुख्यात अपराधी मुन्ना सिंह को जिला पुलिस बल ने एसटीएफ के सहयोग से मंगलवार को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला के रामनगर औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है उसपर हत्या लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस उससे कड़ी पूछताछ कर रही है। यह जानकारी एसपी विनीत कुमार ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में दी।

50 हजार के इनामी अपराधी मुन्ना सिंह की गिरफ्तारी की जानकारी देते एसपी विनीत कुमार व अन्य

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास): जिले के 50 हजार के इनामी कुख्यात अपराधी मुन्ना सिंह को जिला पुलिस बल ने एसटीएफ के सहयोग से मंगलवार को उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला के रामनगर औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है, उसपर हत्या, लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस उससे कड़ी पूछताछ कर रही है। यह जानकारी एसपी विनीत कुमार ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में दी। एसपी ने बताया कि जिले के 50 हजार रुपये के इनामी मोस्ट वॉन्‍टेड मुन्ना सिंह उर्फ वशिष्ठ सिंह बघैला थाना के सियांवक गांव का निवासी है, उसपर गांव के ही एक व्यक्ति की हत्या समेत अन्य कई मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार एसटीएफ व जिला पुलिस की टीम संयुक्त तौर पर छापेमारी कर रही थी। हत्‍या के आरोप में गया जेल, जमानत पर छूटकर किया एक और मर्डर इसी क्रम में सूचना मिली कि वह यूपी के रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में छिपा है। पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया कि उसने 11 दिसंबर 2021 को अपने गांव के कृष्ण बिहारी उपाध्याय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके पूर्व भी उस पर तीन सितंबर 2017 को उसी गांव के एक व्यक्ति की हत्या का आरोप है। इस मामले में वह जेल भी गया था। जमानत पर छूटने के बाद उसने कृष्ण बिहारी उपाध्याय की हत्या की थी। इस कांड में एक अन्य आरोपित राजेश कुमार पर पूर्व में ही आरोप पत्र समर्पित किया गया है, जबकि एक अपराधी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। इस कांड में आरोपित अजित सिंह, नागा सिंह व रघुनंदन कुमार अब तक फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। छापेमारी अभियान में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को किया जाएगा पुरस्कृत एसपी ने बताया कि मुन्ना सिंह रंगदारी ,हत्या और गोलीबारी समेत अन्य तीन कांडों में फरार चल रहा था, उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए राज्य सरकार ने पिछले दिनों 50 हजार रुपये का इनाम भी उसपर घोषित किया है। एसपी ने कहा कि उसके आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है। एसपी ने मुन्ना की गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि गिरफ्तारी में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रेस वार्ता में एसटीएफ के अधिकारी व बघैला एसएचओ राकेश रंजन भी शामिल थे।

Edited By: Prateek Jain