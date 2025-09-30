SP स्वीटी सहरावत IPS ने उतार दिया नेताजी का बुखार... पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल पर CCA

Bihar Politics बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पूर्णिया की एसपी स्वीटी सहरावत ने अपने कड़े तेवर दिखाए हैं। जेडीयू के पूर्व विधायक बीमा भारती के पति जेल में बंद अवधेश मंडल व शराब माफिया राजीव साह पर सीसीए लगाया गया है। अवधेश मंडल पर पहले से सीसीए प्रभावी था लेकिन इस बार सीसीए 12 की कार्रवाई की गई है।

संवाद सहयोगी, भवानीपुर (पूर्णिया)। Bihar Politics भवानीपुर बाजार के चर्चित व्यवसायी गोपाल यादुका हत्याकांड में जेल में बंद भवानीपुर के पूर्व प्रखंड प्रमुख एवं पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और जिले के कुख्यात शराब माफिया राजीव साह पर सीसीए लगाया गया है। वहीं थाना क्षेत्र के 371 लोगों पर बीएनएसएस 126 के तहत कार्रवाई की गई है।

भवानीपुर थानाध्यक्ष अजय कुमार अजनबी ने बताया कि अवधेश मंडल पर पहले से सीसीए प्रभावी था। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर उनके खिलाफ सीसीए 12 की कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में कुख्यात शराब माफिया राजीव साह को भी सीसीए के दायरे में लाया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए थाना क्षेत्र के 371 लोगों को चिन्हित कर बीएनएसएस 126 के तहत कार्रवाई की गई है।

थानाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि शांति भंग करने की संभावना वाले और भी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र में लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने साफ किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव किसी भी कीमत पर शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराया जाएगा। अपराध और अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है तथा किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

एसपी स्वीटी सहरावत ने दिखाए कड़े तेवर सोमवार की सुबह धमदाहा में शराब से लदी कार ने जब दो नन्हीं जान को रौंद डाला, तो उनकी चीखें सीधे पुलिस मुख्यालय तक पहुंच गई। समाज का गुस्सा उबाल मार रहा था, बताया जा रही है कि इस घटना के बाद पूर्णिया पुलिस भी हरकत में आ गई। दिन ढलने से पहले ही पूर्णिया की एसपी स्वीटी सहरावत ने अपने तेवर दिखा दिए।

इस बीच अचानक दालकोला चेकपोस्ट पर गाड़ियां रुकीं, और एसपी का काफिला वहां आ धमका। इसके बाद निरीक्षण शुरू हुआ। एसपी ने एक-एक गाड़ी की चेकिंग देखी, जवानों से सवाल किए और साफ शब्दों में आदेश दिया। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हर वाहन की जांच कारगर ढंग से होनी चाहिए। शराब तस्करों को किसी भी हाल में सीमांचल की सरहद पार नहीं करने देना है। हर वाहन की सख्ती से जांच हो, बिना जांच किए एक भी वहां यहां से नहीं गुजरे।