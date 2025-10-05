Purnea News: मौत या हत्या? ठेकेदार पर घूम रही शक की सुई, वंदे भारत एक्सप्रेस से किशोरों की मौत में नया मोड़

पूर्णिया में वंदे भारत एक्सप्रेस से चार किशोरों की मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। सांसद पप्पू यादव ने इसे हत्या बताते हुए जांच की मांग की है। किशोरों के परिजनों ने ठेकेदार पर प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घायल किशोर के दो अलग-अलग बयानों ने मामले को और उलझा दिया है।

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। जोगबनी- कटिहार रेल खंड पर कसबा थाना क्षेत्र के जवनपुर गुमटी के समीप शुक्रवार की सुबह जोगबनी से पूर्णिया की ओर आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार किशोर की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है।

इसमें जख्मी एक अन्य किशोर सहित मृतकों के स्वजनों के बयान से इसकी गुत्थी उलझ गई है। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने इस मामले में डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल से बात की और स्वजनों से हुई बातचीत व घटनास्थल की स्थिति के आधार पर इसे हत्या का मामला बताते हुए इसकी जांच गहनता से कराने का अनुरोध किया है।

डीआईजी ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक को पूरी बारिकी से मामले की जांच कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि गुरुवार की रात सभी किशोर कसबा, मदारघाट मेला देखने आए थे और मेला देख सुबह पटरी के रास्ते ही घर की ओर लौट रहे थे। इस घटना में चांदपुर भंगहा के ठाकुरपट्टी निवासी ब्रह्मदेव ऋषि के 15 वर्षीय पुत्र सुंदर कुमार, राजेश ऋषि के 14 वर्षीय पुत्र जिगर कुमार, स्व. अनमोल ऋषि के पुत्र सिंटू कुमार व चांदपुर पोखर टोला निवासी राधेश्याम ऋषि के 16 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार की मौत हो गई थी।

जख्मी चांदपुर तिलक निवासी हरिनंदन ऋषि के 14 वर्षीय पुत्र कुलदीप कुमार का उपचार अब भी राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। सभी किशोर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सपनी स्थित एक मखाना फोड़ी सेंटर में काम करते थे। घटना के दिन ठेकेदार की प्रताड़ना से सभी किशोरों के भागकर मेला पहुंचने व ठेकेदार के भय से ही रेल पटरी के सहारे लौटने की बात सामने आयी थी।

अब स्वजन ठेकेदार पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि किशोरों को पीट-पीटकर अचेत कर रेल पटरी पर फेंक दिया गया और साजिशन हत्या को घटना का रूप देने की कोशिश की गई है। अनुसंधान कर्ता ने लिया जख्मी बालक का बयान इस मामले का अनुसंधान कर रहे कसबा थाना के पुलिस अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि घायल किशोर कुलदीप कुमार ने अपने बयान में बताया है कि मखाना फोड़ी ठेकेदार विशु सहनी हमलोगों को काफी प्रताड़ित करता था।

घटना के दिन भी उन लोगों के साथ मारपीट की गई थी। जब हमलोग बेहोश हो गए तो जंगल में फेंक दिया गया। उसके बाद उसे कुछ मालूम नहीं। कसबा थानाध्यक्ष ने बताया कि किशोर का बयान लिया गया है। स्थल जांच पर कुछ विशेष तथ्य नहीं मिले हैं। अनुसंधान जारी है।

जख्मी किशोर के दो अलग-अलग बयान से भी फंस रहा पेंच इन तमाम स्थितियों के बीच जख्मी किशोर का दो अलग-अलग बयान संबंधी वीडियो इंटरनेट मीडिया पर आ रहा है। एक बयान में किशोर ने संवेदक की प्रताड़ना से भागकर मेला पहुंचने व फिर सभी के पटरी पर सो जाने की बात कही जा रही है।

इसके अलावा एक अन्य वीडियो में किशोर ने ठेकेदार द्वारा रेल पटरी के समीप लाकर मारपीट करते हुए बेहोश कर देने व फिर पटरी पर फेंक देने की बात कही है। दो तरफ के बयान से पूरे मामले में पेंच फंस रहा है।

मौत या हत्या, दोनों स्थितियों में ठेकेदार का रहा है क्रूर किरदार पूर्णिया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से चार किशोरों की मौत मामले की जांच पुलिस ने तेज कर दी है। खासकर ठेकेदार पर लगे हत्या के आरोप से पुलिस पूरी संजीदगी से मामले की जांच कर रही है। खुद डीआईजी ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है।