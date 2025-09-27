Language
    पूर्णिया में फूल तोड़ने गई थी 3 बच्चियां, गड्ढे में डूबने से दो सगी बहन सहित तीनों की मौत

    By Rajnish Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:05 PM (IST)

    पूर्णिया जिले के जलालगढ़ में एक दुखद घटना में तीन बच्चियों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। वे फूल तोड़ने गई थीं। मृतकों में दो सगी बहनें और एक चचेरी बहन शामिल हैं। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। प्रशासन ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी।

    पानी से भरे गड्ढ़े में डूबने से तीन बच्चों की मौत

    संवाद सूत्र, जलालगढ़ (पूर्णिया)। प्रखंड निजगेहुवा पंचायत के लाइन टोला वार्ड नंबर 13 में घर के बगल के ही एक गड्ढे में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई।

    जानकारी के अनुसार घर के बगल में एक गड्ढे के पास में तीन बच्ची फूल तोड़ने के लिए गई थी, जहां तीनों बच्ची पानी में डूब गई।

    परिवार वालों ने जब थोड़ी देर बाद बच्ची की खोजबीन शुरू की तो गड्ढे में तीनों बच्चों का शव मिला। जिसमें दो सगी और एक चचेरी बहन थी।

    ग्रामीणों का कहना था कि मिट्टी के कटाई होने से गड्ढा हो गया था। बच्ची को गड्ढे का पता नहीं चल पाया और वो तीनों डूब गई।

    जैसे ही बच्चों की मौत की खबर मिली परिवार में एवं गांव में मातम छा गया। घटना की खबर सुनकर अंचलाधिकारी सबीहुल हसन, थानाध्यक्ष दीपक कुमार एवं अन्य प्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचकर तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया भेजा।

    मृतक बच्ची में तमन्ना बानो 8 वर्ष, साहिका परवीन 12 वर्ष तथा साजिदा खातून 10 वर्ष दोनों सहोदर बहन पिता हाफिज समीम है। पोस्टमार्टम बाद शनिवार को तीनों का अलग-अलग कब्र में दफन कर दिया गया।

    घटना की खबर सुनकर मुखिया प्रतिनिधि मो. मुजम्मिल आलम सरपंच प्रतिनिधि रहमत अली, मो. अबुजर, मो. रौनक आदि लोग मृतक बच्ची के परिवार वालों से मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित किया।