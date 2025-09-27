पूर्णिया में फूल तोड़ने गई थी 3 बच्चियां, गड्ढे में डूबने से दो सगी बहन सहित तीनों की मौत

संवाद सूत्र, जलालगढ़ (पूर्णिया)। प्रखंड निजगेहुवा पंचायत के लाइन टोला वार्ड नंबर 13 में घर के बगल के ही एक गड्ढे में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार घर के बगल में एक गड्ढे के पास में तीन बच्ची फूल तोड़ने के लिए गई थी, जहां तीनों बच्ची पानी में डूब गई।

परिवार वालों ने जब थोड़ी देर बाद बच्ची की खोजबीन शुरू की तो गड्ढे में तीनों बच्चों का शव मिला। जिसमें दो सगी और एक चचेरी बहन थी।

ग्रामीणों का कहना था कि मिट्टी के कटाई होने से गड्ढा हो गया था। बच्ची को गड्ढे का पता नहीं चल पाया और वो तीनों डूब गई।

जैसे ही बच्चों की मौत की खबर मिली परिवार में एवं गांव में मातम छा गया। घटना की खबर सुनकर अंचलाधिकारी सबीहुल हसन, थानाध्यक्ष दीपक कुमार एवं अन्य प्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचकर तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया भेजा।