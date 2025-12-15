Language
    राज मिस्त्री का बेटा 2 साल में बन गया करोड़पति, सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ

    By Avinash Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 01:25 PM (IST)

    बिहार के पूर्णिया में एक राज मिस्त्री का बेटा दो साल में करोड़पति बन गया। सच्चाई सामने आने के बाद उसे जेल जाना पड़ा। पुलिस जांच में पता चला कि उसने अव ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाददाता, पूर्णिया। एक राज मिस्त्री का पुत्र कम उम्र में ही साइबर अपराध की दुनिया में अपना साम्राज्य तैयार कर दो साल में ही करोड़पति बन गया।

    ग्रामीणों ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डिमिया छतरजान पंचायत वार्ड संख्या 9 श्रीनगर सहनी टोला निवासी दीपक मंडल को दो पुत्र 17 वर्षीय हरिशचंद्र कुमार एव 15 वर्षीय राकेश कुमार हैं। ये दोनों साइबर फ्रॉड के जरिए खूब लोगों को चूना लगा रहे थे।

    मामले की भनक होने के  बाद पटना से एसटीएफ, साइबर पुलिस एवं मुफस्सिल पुलिस राकेश कुमार के घर पर छापामारी करने रविवार की सुबह पहुंच गई।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार राकेश कुमार एवं भाई हरिश्चंद्र कुमार एवं पिता दीपक मंडल को पुलिस हिरासत में लेकर मुफस्सिल थाना में पूछताछ कर रही है और लगातार उनके घर पर छापेमारी की जा रही है।

    मिली जानकारी के अनुसार राकेश कुमार के घर से एक तीन लाख का लैपटॉप, एक दो लाख का लैपटॉप, लगभग डेढ़ लाख का मोबाइल, 10 एटीएम कार्ड पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है और 2 करोड़ रुपया अलग-अलग बैंक खातों में होने की बात सामने आई है।

    वहीं, 90 हजार डॉलर मोबाइल ऐप में मिले है जो एक-दो दिन में भारतीय रुपया में कन्वर्ट होने की संभावना थी।