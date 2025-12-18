Purnea News: अब केवल मुखिया की मर्जी से नहीं लगेंगे सोलर स्ट्रीट लाइट, पहले होगा भौतिक सत्यापन

प्रकाश वत्स, पूर्णिया। अब केवल पंचायत प्रतिनिधियों के केवल कह देने या फिर काम निपटाने के लिए अनुपयोगी स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं लगेंगे।

मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत अब नये सोलर लाइट लगाने के लिए भौतिक सत्यापन भी आवश्यक होगा। बिना स्थल सत्यापन व स्वीकृति के लाइट नहीं लगेगा।

पूर्व में कुछ एक पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा निजी लाभ के लिए अनुपयोगी स्थल पर भी लाइट लगाने की बात सामने भी आयी थी। कई लाइट प्रतिनिधियों के दरवाजे आदि को रोशन करने के उद्देश्य से लगा दिए गए थे।

इन तथ्यों के सामने आने पर जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने इस संबंध में कड़ा रुख अपनाया है। इस संबंध में अधिकारियों के साथ-साथ कार्यकारी एजेंसी को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

अधिकृत एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ की गई है बैठक

इस मामले को लेकर हाल में जिलाधिकारी ने योजना से जुड़े सभी अधिकृत एजेंसियों के प्रतिनिधि, उपविकास आयुक्त,जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं तकनीकी टीम के साथ बैठक की है।