मालपुर मध्य विद्यालय का गिरा छत, बाल-बाल बचे बच्चे; ग्रामीणों में आक्रोश

संवाद सूत्र,(रूपौली) पूर्णिया। प्रखंड के मालपुर मध्य विद्यालय के कक्षा की छत धाराशायी हो गयी है तथा इसमें बाल-बाल बच्चे बच गए हैं। खतरा अभी भी टला नहीं है, बरामदा की भी वही स्थिति है, कभी भी भयंकर हादसा हो सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह तो संयोग था कि जर्जर कमरे को बंद रखा गया था, अन्यथा भयंकर हादसा हो सकता था। इस विद्यालय में लगभग पांच सौ बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी जिंदगी अब दांव पर लग गयी है। यह बता दें कि पिछले 19 अप्रैल 2025 को दैनिक जागरण ने छत गिरने की संभावना को प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसपर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि छत की मरम्मत करवा दी जाएगी, परंतु आजतक इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया है।

नतीजा सामने है कि एक कक्षा की छत धाराशायी हो गया है। संयोग था कि बच्चे कक्षा में नहीं थे तथा पूर्व में ही छत के धाराशायी होने की स्थिति में उस कमरे को बंद कर दिया गया था। यद्यपि अभी भी खतरा नहीं टला है। विद्यालय के बरामदे की भी वही स्थिति है।

बच्चे हैं कि मानते नहीं हैं तथा वे बरामदे में शिक्षकों के मना करने के बाद भी दौड़ लगाते रहते हैं। खासकर मध्याह्न भोजन के समय बच्चे अनियंत्रित हो जाते हैं तथा यत्र-तत्र दौड़ लगाते रहते हैं। अगर समय रहते सभी जर्जर छतों की मरम्मत या तोड़ा नहीं गया तो, निश्चित ही एक बड़ी घटना हो सकती है।

यह बता दें कि विद्यालय की छत काफी पुरानी है तथा ईंट की बनी हुई है, जिससे उसकी नीचे की प्लास्टर पहले ही गिर चुकी है तथा ईंटें लटकती दिख रही हैं। इधर शिक्षकों ने बताया कि उनके द्वारा कई बार वरीय अधिकारियों को इसी सूचना दी जा चुकी है, परंतु अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।