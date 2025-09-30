Language
    Ration Card: राशन कार्ड पर आई काम की खबर, यहां देखें नया राशन कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने व नाम हटाने का आसान तरीका

    By Rajeev Kumar Edited By: Alok Shahi
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:39 AM (IST)

    Ration Card अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है और आप नया राशन कार्ड बनाने के इच्छुक हैं तो जरूरी दस्तावेज के साथ आनलाइन और आफलाइन इसे बनवा सकते हैं। बिहार में नया राशन कार्ड बनाने के लिए ग्राम पंचायतों में 10 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए पंचायतों में शिविर भी लगाए जा रहे हैं।

    Ration Card: नया राशन कार्ड बनाने के लिए बिहार में ग्राम पंचायतों में 10 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे।

    संवाद सहयोगी, बनमनखी (पूर्णिया)। Ration Card खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार राशन कार्ड से अभी तक वंचित परिवार के लिए सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पंचायत में सिविर लगाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड से वंचित परिवारों को जोड़ा जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए बनमनखी विधायक सह बिहार विधानसभा के सचेतक कृष्ण कुमार ऋषि ने बताया कि इसके लिए अनुमंडल स्तर पर रोस्टर जारी कर दिया गया है।

    उन्होंने बताया कि आगामी 10 अक्टूबर तक पंचायत स्तर पर पंचायत भवन या सामुदायिक भवन में कैंप लगाकर अधिकारी एवं प्रतिनियुक्ति कर्मियों के द्वारा लैपटॉप के साथ शिविर स्थल पर उपस्थित रहकर वंचित पात्र लाभुकों का राशन कार्ड बनाने का निर्देश विभाग द्वारा दिया गया है। उन्होंने बताया कि रोस्टर के अनुसार नियत तिथि को लाभुकों द्वारा दिए गए सभी आवेदन को राशन कार्ड बिहार सरकार के पोर्टल पर आनलाइन करते हुए आवेदकों को उसकी पावती भी दी जाएगी।

    एसडीओ ने एमओ एवं राशन कार्ड के कार्य में लगे हुए तमाम लोगों को व्यापक प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया है। नया राशन कार्ड बनवाने तथा राशन कार्ड में नाम जोड़ने व नाम हटाने के लिए वांछित दस्तावेज या फिर कागज की जानकारी भी देनी है। उन्होंने बताया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियमों के आधार पर ही राशन कार्ड का निर्माण किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि वंचित परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। बनमनखी प्रखंड में अभी तक कुल पीएचएच कार्ड 67738 एवं अंत्योदय कार्डों की संख्या 6325 है। अनुमंडल के लगभग 2 लाख 90 हजार पात्र लाभुक इसका सीधा लाभ ले रहा है और पूर्व में बने हुए राशन कार्ड का भी वितरण जारी है।

    राशन कार्ड के लिए 10 अक्टूबर तक तिथिवार लगेंगे शिविर

    • 24 सितंबर को चांदपुर भंगहा और धरहरा
    • 25 सितंबर को धरहरा चकला भुनाई और गंगापुर
    • 26 सितंबर को हरमुढी और जीयनगंज
    • 27 सितंबर को काझी हृदयनगर और कोशी शरण द्वेत्तर
    • 03 अक्टूबर को कचहरी बलुआ और लादूगढ़
    • 04 अक्टूबर को महादेवपुर और महारजगंज
    •  05 अक्टूबर को महाराजगंज और मझुवा प्रेमराज
    • 06 अक्टूबर को मोहनियां चकला और नौलखी
    • 07 अक्टूबर को पीपड़ा
    • 08 अक्टूबर को रामनगर फरसाही
    • 09 अक्टूबर को रामपुर तिलक और रूपौली दक्षिण
    • 10 अक्टूबर को रूपौली उत्तर पंचायतों में शिविर लगाया जाएगा