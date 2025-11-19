पूर्णिया में परिवहन विभाग की टीम पर हमला, अवर निरीक्षक को जान से मारने की धमकी

संवाद सहयोगी, धमदाहा (पूर्णिया)। मीरगंज थाना क्षेत्र में एक पिकअप गाड़ी के ड्राइवर के द्वारा परिवहन विभाग पूर्णिया की टीम पर हमला कर प्रवर्तन अवर निरीक्षक संदीप कुमार को जान से मारने की धमकी एवं उनके वाहन पर लाठी-डंडे बरसाते हुए क्षतिग्रस्त किया गया है।

मामले को लेकर प्रवर्तन अवर निरीक्षक संदीप कुमार ने मीरगंज थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया हैं। जिसमें कहा गया है कि मंगलवार को वे अपने ड्राइवर मनीष यादव को साथ लेकर सरकारी गमन कार्य हेतु मीरगंज में थे।

वहीं मीरगंज बाजार में वाहन जांच के दौरान तेज गति से आ रही एक पिकअप गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक तेज रफ्तार में वाहन भगाने लगा। इसके बाद कुछ दूर आगे ही पिकअप चालक अपने गांव इमलीटोल के कई ग्रामीणों को बुलाकर मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों एवं चालक ने मिलकर परिवहन विभाग की गाड़ी को रोकते हुए गाड़ी पर डंडे से हमला कर कई जगहों पर गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने के साथ परिवहन विभाग के गाड़ी के चालक मनीष यादव की पिटाई की गई।

साथ ही आवेदन में आगे लिखा गया है कि वाहन जांच कार्य में बाधा डालते हुए हमलावरों ने उनके गाड़ी को तोड़ने और जान से मारने की धमकी दी गई हैं, जबकि नोकझोंक के दौरान पिकअप चालक वाहन को लेकर मौके से फरार हो गया।