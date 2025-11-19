पूर्णिया में परिवहन विभाग की टीम पर हमला, अवर निरीक्षक को जान से मारने की धमकी
पूर्णिया में परिवहन विभाग की टीम पर हमला हुआ, जिसमें एक अवर निरीक्षक को जान से मारने की धमकी मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विभाग ने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है, ताकि वे बिना डर के अपना काम कर सकें।
संवाद सहयोगी, धमदाहा (पूर्णिया)। मीरगंज थाना क्षेत्र में एक पिकअप गाड़ी के ड्राइवर के द्वारा परिवहन विभाग पूर्णिया की टीम पर हमला कर प्रवर्तन अवर निरीक्षक संदीप कुमार को जान से मारने की धमकी एवं उनके वाहन पर लाठी-डंडे बरसाते हुए क्षतिग्रस्त किया गया है।
मामले को लेकर प्रवर्तन अवर निरीक्षक संदीप कुमार ने मीरगंज थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया हैं। जिसमें कहा गया है कि मंगलवार को वे अपने ड्राइवर मनीष यादव को साथ लेकर सरकारी गमन कार्य हेतु मीरगंज में थे।
वहीं मीरगंज बाजार में वाहन जांच के दौरान तेज गति से आ रही एक पिकअप गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक तेज रफ्तार में वाहन भगाने लगा। इसके बाद कुछ दूर आगे ही पिकअप चालक अपने गांव इमलीटोल के कई ग्रामीणों को बुलाकर मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों एवं चालक ने मिलकर परिवहन विभाग की गाड़ी को रोकते हुए गाड़ी पर डंडे से हमला कर कई जगहों पर गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने के साथ परिवहन विभाग के गाड़ी के चालक मनीष यादव की पिटाई की गई।
साथ ही आवेदन में आगे लिखा गया है कि वाहन जांच कार्य में बाधा डालते हुए हमलावरों ने उनके गाड़ी को तोड़ने और जान से मारने की धमकी दी गई हैं, जबकि नोकझोंक के दौरान पिकअप चालक वाहन को लेकर मौके से फरार हो गया।
पिकअप वाहन संख्या बीआर 11 जीई 7339 और गाड़ी स्वामी मोहम्मद छोटे मीरगंज नगर पंचायत वार्ड संख्या 6 हैं। मामले को लेकर मीरगंज थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष सरिता कुमारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। और पूरे मामले की जांच की जा रही हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।