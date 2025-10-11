Language
    पूर्णिया में कफ सिरप तस्करी पर पुलिस का शिकंजा: 2158 बोतल जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार

    By Deepak Sharan Verma Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 04:31 AM (IST)

    पूर्णिया के जानकीनगर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 2158 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद की। इस दौरान एक तस्कर, दिलीप कुमार यादव, को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका बेटा चेतन यादव फरार हो गया। बरामद सिरप की अनुमानित कीमत 4.5 लाख रुपये है। पुलिस फरार तस्कर की तलाश कर रही है और गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

    पुलिस ने पकड़ी 2158 बोतल कोडीन कफ सिरप। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, जानकीनगर(पूर्णिया)। थाना पुलिस, रूपेश्वरी ओपी पुलिस, चकमका ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जानकी नगर थाना क्षेत्र के चांदपुर भंगहा पंचायत के वार्ड 12 के छर्रा पट्टी गांव से 2158 बोतल प्रतिबंधित कोडीन के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, जानकीनगर थाना अंतर्गत चांदपुर भंगहा पंचायत के वार्ड नंबर 12 के छर्रापट्टी गांव में गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार को पुलिस ने छापेमारी कर 100 एमएल का 2158 बोतल प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया।

    इस दौरान एक तस्कर को मौके से गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई, जबकि दूसरा तस्कर ऑल्टो कार (रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर 06 अीयू 8600) से फरार हो गया।

    वहीं गिरफ्तार तस्कर की पहचान छर्रापट्टी गांव निवासी दिलीप कुमार यादव पिता स्वर्गीय सत्यनारायण यादव के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार, उक्त व्यक्ति अपने घर के गैराज में कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़ी खेप ऑल्टो कार से उतारकर छिपा रहा था।

    उसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर छापेमारी की। पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति भागने लगा जिसे खदेड़कर पकड़ लिया गया, जबकि उसका बेटा चेतन यादव उर्फ मोनू यादव (30 वर्ष) कार लेकर फरार हो गया।

    वहीं गिरफ्तार दिलीप यादव से पूछताछ के बाद घर के गैराज की तलाशी दंडाधिकारी की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ ली गई, जिसमें 10 बोरी में भरी कुल 2158 बोतल (प्रत्येक 100 एमएल) कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद हुई। बरामद सिरप की अनुमानित कीमत लगभग 4.5 लाख बताई गई है।

    वहीं बनमनखी एसडीपीओ शैलेश प्रीतम ने बताया कि गुप्त सूचना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर दंडाधिकारी राजस्व अधिकारी बालकृष्ण भारद्वाज एवं पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि फरार तस्कर चेतन यादव की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है।

    वहीं छापेमारी दल में पुअनि अर्चना कुमारी, रूपेश्वरी ओपी प्रभारी पुअनि कुमारी अनुष्का रानी, सअनि रामानुज कुमार, चकमका ओपी पुअनि विवेक कुमार, तथा सिपाही प्रेम रंजन, पिंटू कुमार, अमर कुमार, रमेश कुमार व इंदल कुमार शामिल थे।

    पुलिस ने बरामद खेप को जब्त कर जानकीनगर थाना कांड संख्या 319/25 दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपी दिलीप यादव को न्यायिक हिरासत में शुक्रवार को भेज दिया गया है।