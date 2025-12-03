कलम लगाकर चोरी करता था चाकूबाज ‘सुपारी’, पूर्णिया पुलिस ने किया गिरफ्तार; स्टाइल देख चकमा खा जाते थे लोग

प्रकाश वत्स, पूर्णिया। पुलिस डाल-डाल तो बदमाश पात-पात...। पूर्णिया पुलिस ने एक चाकू व ब्लेड रखने वाला ऐसा चोर पकड़ा है, जो लोगों व कभी-कभी पुलिस को भी चकमा देने के लिए हर समय अपनी जेब में पेन जरुर रखता था।

बाइक चोरी व मोबाइल चोरी के साथ छिनतई की कोशिश में भी माहिर इस चोर को अपराध जगत में सुपारी के नाम से जाना जाता है। जिले के हर चोर भी सुपारी के कारनामे से भिज्ञ है। शहर के मधुबनी थाना क्षेत्र के कोरठबाड़ी निवासी जफर आलम उर्फ सुपाड़ी को खजांची हाट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह पूर्व में भी आधा दर्जन से अधिक बार जेल जा चुका है। जमानत पर बाहर आते ही उसका खेल शुरु हो जाता है।

हर वारदात के बाद पुलिस ढूढती है सुपारी का पता सहायक थाना पुलिस द्वारा बाइक व मोबाइल चोरी के एक नये मामले में ही उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का यह निशाना पहली बार ही सही नहीं बैठा है, बल्कि कई अन्य मामलों में भी पुलिस उसे पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है।

शहर के किसी इलाके में इस तरह की घटना के बाद पहले पुलिस जफर आलम उर्फ सुपारी के बारे में ही पता करती है। सुपारी जेल में है या फिर बाहर। बाहर रहने पर उसका लोकेशन अगर शहर का मिला तो पुलिस सब कुछ समझ जाती है।

चेहरा व स्टाइल देख लोग भी खा जाते हैं चकमा पुलिस के अनुसार, जफर आलम लाइन बाजार सहित शहर के हर भीड़-भाड़ वाले इलाके से बाइक या फिर मोबाइल उड़ाता रहा है। यह किसी क्लिनिक के आसपास मौजूद रहता है और हर आने वाले पर नजरें टिकाए रहता है। उसका आहार-व्यवहार पूरी तरह एक सज्जन पुरुष की तरह होता है। जेब में टंगी कलम देख लोगों का नजरिया भी बदल जाता है।