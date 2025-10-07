Purnia News: आवास नहीं तो वोट नहीं... योजना का लाभ नहीं मिलने से पार्षदों ने दिया धरना

कसबा नगर परिषद के पार्षदों ने आवास नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ धरना दिया। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत घोषित राशि कई लाभार्थियों तक नहीं पहुंची है जबकि उनका जियो टैग भी हो चुका है। पार्षद सरकार से मांग कर रहे हैं कि सभी पात्र लोगों को जल्द से जल्द आवास योजना की राशि प्रदान की जाए।

संवाद सहयोगी, कसबा (पूर्णिया)। आवास नहीं तो वोट नहीं के तहत नगर परिषद कसबा के 9 वार्डों के पार्षद ने नगर परिषद कार्यालय गेट के सामने एक दिवसीय धरना दिया। केंद्र व बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने के बाद सभी पार्षदों ने नगर परिषद कार्यालय में एक मांग पत्र सौंपा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धरने पर बैठे वार्ड पार्षद प्रशांत कुमार उर्फ बंटू, मो इफ्तेखार आलम, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मो मंसूर नदाफ, दीपक कुमार दिवाकर, अर्जुन कुमार मंडल, गणेश मंडल, हीरा लाल कुमार, मो अफरोज आलम ने कहा कि 24 अप्रैल 2025 को बिहार के मधुबनी जिले से पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 1 लाख लाभुकों के खाते में प्रथम किश्त राशि भेजे जाने की घोषणा की थी।

परंतु आज तक कई लाभुकों के खाते में वह राशि नहीं पहुंची है। लाभुक लगातार वार्ड पार्षद,बैंक और संबंधित विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। परंतु उन्हें कोई ठोस जानकारी या समाधान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यह एक गंभीर स्थिति है जो आमजन के बीच असंतोष और भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रही है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्य सरकार एवं संबंधित विभागों से आग्रह करते हैं कि सभी लाभुकों के खाते में प्रथम किश्त की राशि भेजी जाए, ताकि वार्ड पार्षद का लाभुकों के साथ समन्वय बना रहे।

वार्ड पार्षदों ने कहा कि जबकि सभी लाभुकों का विभाग जियो टैग भी करवा लिए हैं लेकिन राशि नहीं मिली है। राशि मिली भी है तो किसी वार्ड में दो तो किसी वार्ड में चार लाभुकों को आवास योजना के प्रथम किस्त की राशि मिली है।