    Purnia News: राजनीतिक गतिविधियों में शामिल 3 शिक्षकों पर गिरी गाज, आयुक्त राजेश कुमार ने लिया एक्शन

    By Manoj Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:25 PM (IST)

    पूर्णिया में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में तीन शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। आयुक्त ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी है।

    राजनीतिक गतिविधियों में शामिल 3 शिक्षकों पर गिरी गाज, आयुक्त राजेश कुमार ने लिया एक्शन

    जागरण संवाददाता, पूर्णिया। चल रहे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में तीन शिक्षकों की संलिप्तता पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने दिया है। प्रमंडलीय आयुक्त ने राजनीतिक गतिविधियों में प्रथम दृष्टया संलिप्त पाए जाने वाले तीन शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगके हुए तत्काल प्रभाव से प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया में प्रतिनियुक्त करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को दिया है।

    जिन तीन शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है उनमें रूपौली प्रखंड के मध्य विद्यालय गोड़ियर के नवीन कुमार महतो, बायसी प्रखंड के मदरसा इस्लामिया आबिदिया छतियन पोखरिया के मदरसा शिक्षक मो अबु जफर एवं बनमनखी प्रखंड के मध्य विद्यालय संयासी टोला के सहायक शिक्षक नवीन कुमार शामिल हैं।

    कमिश्श्नर ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है कि उन्हें इस बाबत उनके राजनीतिक क्रियाकलाप की सूचना कब मिली तथा उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है। प्रमंडलीय आयुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी संबंधित तीनों कर्मियों को स्पष्टीकरण का नोटिस तामिला कराते हुए अविलंब प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में योगदान कराना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

    विदित हो कि इससे पूर्व एक और विशिष्ट शिक्षक का राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का विडियो वायरल होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी रवींद्र कुमार प्रकाश ने उन्हें निलंबित किया है। धमदाहा अनुमंडल के मध्य विद्यालय कवैया, सुखसेना के विशिष्ट शिक्षक आनंद माधव कश्यप का विडियो अनुमंडल प्रशासन द्वारा जारी किया गया था।

    उन पर राजनीतिक गतिविधि में शामिल रहने तथा एक उम्मीदवार के पक्ष में राजनीतिक कार्य करने का आरोप था। जिसके आधार पर उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया। लेकिन नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर डीईओ ने उन्हें निलंबित कर दिया है। वहीं कमिश्नर ने तीन और शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है।