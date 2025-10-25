पूर्णिया में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में हुआ प्रसव

संवाद सहयोगी, जानकीनगर (पूर्णिया)। जानकीनगर स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार की रात बिजली बाधित होने के बाद मोबाइल की टार्च जलाकर प्रसव कार्य कराने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गनीमत यह रही कि समय रहती बिजली आ गई। उसके बाद बिजली की रोशनी में प्रसव में प्रसव हुआ। जानकीनगर थाना क्षेत्र के रामपुर तिलक पंचायत के वार्ड नंबर 12 निवासी राहुल कुमार महतो ने बताया कि बुधवार को उनकी पत्नी अनुराधा को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद वे दिन में ही जानकीनगर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। रात साढ़े आठ बजे बिजली कट गई, तो अस्पताल परिसर में रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं थी।

उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी दर्द से कराह रही थी, मजबूरी में मैंने मोबाइल की टार्च जलाकर रोशनी की व्यवस्था की। स्वजन राहुल ने बताया कि अस्पताल की महिला कर्मी ने उनसे कहा है कि जनरेटर और इनवर्टर दोनों खराब है। गनीमत यह रही कि समय रहते बिजली आ गई जिसके बाद प्रसव बिजली की रोशनी में हुआ। जच्चा - बच्चा दोनों स्वस्थ है।