पूर्णिया में NH-31 चौक पर आगजनी में 12 से अधिक दुकानें राख, दमकल की देरी से करोड़ों का नुकसान
पूर्णिया के बायसी में NH-31 के पास पश्चिम चौक पर भीषण आग लगने से एक दर्जन से अधिक दुकानें जलकर राख हो गईं। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन माना जा रहा है कि यह बिजली के शॉर्ट सर्किट या गैस सिलेंडर फटने से लगी। दमकल की गाड़ियों के देरी से पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताया। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है।
संवाद सहयोगी,बायसी (पूर्णिया)। थाना क्षेत्र के नगर पंचायत स्थित एन एच 31 सड़क से सटे पश्चिम चौक के मुख्य चौराहे पर बुधवार की देर रात अचानक आग लगने से लगभग एक दर्जन से अधिक दुकान जलकर राख हो गई।
जानकारी अनुसार पीड़ित दुकानदारों में संजय साह का किराना दुकान, आलम पिता स्वर्गीय राहत हुसैन का किराना दुकान, प्रभात कुंड पिता सुरजीत कुंड कप्तान पारा पूर्णिया निवासी मिष्ठान भंडार की दुकान, समसूल हक पिता स्वर्गीय मुख्तार आलम का जनरल स्टोर जलकर राख हो गया।
इसके अलावा वजारत हुसैन पिता स्वर्गीय राहत हुसैन का किराना दुकान, सकलेन एग्रो सीड्स प्रोपराइटर सनोवर रजा पिता स्वर्गीय अनिसुर्रहमान का खाद बीज दुकान, मुजीब खाद भंडार प्रोपराइटर अहमद रजा पिता मुजीबुर्रहमान का खाद बीज दुकान भी जलकर राख हो गया।
इसके साथ ही असलम पिता सनाउल्लाह का फल दुकान, गुलाब पिता नजीर का फल दुकान साकिन मझुआ पंचायत हरिनतोड़ एवं अहमद राजा का रेडीमेड स्टोर जलकर राख हो गया।
पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि रात में हम सभी लोग अन्य दिनों की भांति अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे। देर रात अचानक संजय साह ने प्रभात कुंड के मिठाई की दुकान से आग की लपटें निकलते देखकर शोर मचाया। आवाज सुनकर व दुकान में आग लगा देख ग्रामीणों ने शोर मचाया और हमलोगों को जानकारी मिली।
मौके पर आस पड़ोस के लोग स्थल पर पहुंचकर अंचल और थाना को सूचना दी। बिजली रहने और गैस सिलेंडर फटने के कारण आग भयावह थी कि लोग आग बुझाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे।
जब तक बिजली कटवाई गई और थाना से दमकल पहुंची तब-तक आग की लपटें तेज होकर एक दर्जन से अधिक दुकान को अपने आगोश में ले लिया। सूचना पाकर अग्निशमन विभाग की टीम लगभग आधे घंटे की देरी से मौके पर पहुंची तब तक आग काफी फैल चुकी थी पहले पहुंची छोटी फायर ब्रिगेड वाहन का पानी कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया।
वहीं देर से पहुंची बड़ी फायर ब्रिगेड वाहन का पानी का प्रेशर बेहद कम था, जिससे आग बुझाने का कार्य धीमा पड़ गया। इस बीच बैसा प्रखंड से दूसरी छोटी फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलायी गयी। लेकिन उसके पहुंचने तक संजय साह और आस पास की सारी दुकानें जल कर राख हो चुकी थी।
स्थानीय लोगों ने कहा कि अनुमंडल मुख्यालय में बने अग्निशमन केंद्र रहने के बावजूद मुख्यालय से दस मिनट की दूरी पर अग्निशमन की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पाई। अग्निशमन विभाग की तैयारी और उपकरणों की स्थिति बेहद खराब है।
एक ओर सरकार योजनाओं पर करोड़ों खर्च कर रही है लेकिन क्षेत्र में आग लगने से समय आग बुझाने का कार्य नहीं कर पा रही है अग्निशमन विभाग। फिलहाल प्रशासन द्वारा आग लगने के कारणों की जांच की जांच की जा रही है।
घटना के बाद से इलाके में अग्निशमन विभाग के प्रति आक्रोश देखने को मिला स्थानीय लोगों अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत किये जाने की मांग की है। अंचलाधिकारी गणेश पासवान ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। राजस्व कर्मचारी को घटनास्थल पर भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
