    Purnia Election RESULT 2025: कुछ घंटे बाद पूर्णिया के नतीजे, 7 सीटों के 69 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला

    By Manoj Kumar Edited By: Alok Shahi
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:33 PM (IST)

    Purnia Election RESULT 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे 14 नवंबर को घोषित हो रहे हैं। पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों कसबा, बनमनखी (अजा), रूपौली, धमदाहा, पूर्णिया, अमौर और बायसी के कुल 69 उम्मीदवारों के जीत-हार का फैसला हो जाएगा। पूर्णिया कालेज और जिला स्कूल परिसर में बने मतगणना हाल में सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी तथा साढे आठ बजे से परिणाम का रूझान आना शुरू हो जाएगा। 

    Purnia Election RESULT 2025: पूर्णिया जिले की सात विधानसभा सीटों के नतीजे शुक्रवार, 14 नवंबर को घोषित हो रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, पूर्णिया। Purnia Election RESULT 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी एवं उनके समर्थकों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। ईवीएम जिले के सात विधानसभा क्षेत्र के 69 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला शुक्रवार को करेगा। चुनाव परिणाम की घोषणा के साथ ही पिछले करीब एक माह से चल रही विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी पर आज ब्रेक लग जाएगा। जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्र में गत 11 नवंबर को हुए बंपर वोटिंग के बाद शुक्रवार को उसके मतों की गिनती होगी।

    इसके लिए दोनों ही मतगणना स्थल पर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी की गई है। भव्य पंडाल के साथ दोनों ही मतगणना स्थल पर मतों की गिनती के लिए विधानसभा वार 14-14 टेबुल बनाए गए हैं। दोनों ही मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने कहा है कि सभी विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से की जाएगी। मतगणना के लिए सभी कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक रिटर्निंग आफिसर एवं एक काउंटिंग आब्जर्वर तैनात रहेंगे।

    पूर्णिया कालेज और जिला स्कूल परिसर में बने मतगणना हाल में सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी तथा साढे आठ बजे से परिणाम का रूझान आना शुरू हो जाएगा। उन्होंने सभी प्रत्याशियों एवं उनके अभिकर्ताओं व समर्थकों से शांति पूर्ण मतगणना कराने में जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

    पहले होगी पोस्टल मतों की गिनती

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना शुक्रवार को सुबह 08 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल मतों की गिनती की जाएगी। इसके ठीक आधा घंटा बाद ईवीएम के मतों की गिनती शुरू की जाएगी। दोपहर बाद चुनाव परिणाम की तस्वीर लगभग साफ हो जाने की उम्मीद है। जिले के सातों विधानसभा के लिए दो अलग-अलग केन्द्रों पर मतों की गिनती का काम होगा। शहर के पूर्णिया कॉलेज में जिले के चार विधानसभा धमदाहा, रुपौली, बनमनखी व अमौर विधानसभा के लिए मतों की गिनती होगी। वहीं जिला स्कूल स्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय भवन में तीन विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया सदर, कसबा व बायसी विधानसभा के लिए मतगणना होगी। मतगणना में प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों को शुक्रवार को सुबह 06 बजे तक हर हाल में मतगणना स्थल पहुंचने का निर्देश दिया गया है। ताकि समय से मतगणना का समय से पूरा हो सके।

    मतगणना परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित

    मतगणना को लेकर दोनों मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया गया है। इसको लेकर जगह-जगह बैरकेडिंग की गई है। साथ ही पुलिस बलों के साथ-साथ दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को मतगणना स्थल के अंदर पहुंचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतगणना परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल मीडिया सेंटर में ही मोबाइल के उपयोग की अनुमति होगी। मतगणना स्थल के साथ साथ पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।

    प्रत्येक विधानसभा की 14-14 टेबल पर होगी मतों की गिनती

    विधानसभा वार मतों की गिनती के लिए हर कमरे में 14-14 टेबल लगाया गया है। हर टेबल पर इसके अलावा एक आरओ का टेबल होगा। हर उम्मीदवार का एजेंट टेबल-वाइज मौजूद रहेगा। टेबल पर मतों की गिनती के बाद डाटा आरओ टेबल पर पहुंचेगा। जिसके बाद आरओ सभी डाटा का मिलान करने के बाद उसे प्रेक्षक के पास भेजेंगे। प्रेक्षक के साइन होने के बाद ही उस राउंड की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। मतगणना के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पांच-पांच बूथों के वीवीपैट की पर्चियों की रैंडम जांच की जाएगी। 

    धमदाहा विधानसभा का 29 राउंड के बाद आएगा का परिणाम

    जिले में सबसे पहले बायसी व कसबा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम आने की उम्मीद है। यहां मतों की गिनती सिर्फ 25 राउंड तक चलेगी। सबसे अंत में धमदाहा विधानसभा का परिणाम आने की उम्मीद है। यहां सबसे अधिक 393 बूथ होने के कारण से मतों की गिनती 29 राउंड तक चलेगी। वहीं अमौर व बनमनखी विधानसभा की गिनती 27-27 राउंड, पूर्णिया व रुपौली विधानसब्जा की गिनती होगी।