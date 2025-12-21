'एसपी मैडम, हमारी जमीन का...', पूर्णिया में SP स्वीटी सहरावत ने जनता दरबार में सुनी फरियाद

संवाद सूत्र, पूर्णिया पूर्व (पूर्णिया)। सरकार के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में सभी थानों में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनने तथा वहीं से आवेदन पर अमल करने की बात कही गई है, जिसको लेकर शनिवार को पूर्णिया एसपी स्वीटी सहरावत ने मुफस्सिल थाना में आयोजित जनता के दरबार में पहुंचकर लोगों की फरियाद सुनी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौके पर सदर पुलिस निरीक्षक लालबहादुर उपस्थित थे। जनता दरबार में कुल 10 आवेदन आए जिसे पुलिस अधीक्षक स्वीटी सहरावत ने बारी-बारी से लोगों की सभी समस्याओं को शालीनता पूर्वक सुनी और संबंधित अधिकारी को इस मामले पर अमल करने की आदेश दिया।

सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक को मुफस्सिल थाना में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की गई। पिपरा से आये महबूब आलम ने आवेदन देकर कहा कि पिपरा निवासी तौफीक आलम से जनवरी 2025 को 13 डिसमिल जमीन मैंने एग्रीमेंट कर लिया था और कुल 6 लाख दस हजार रुपया भी मैंने दिया। लेकिन उन्होंने किसी अमीर नाम के व्यक्ति को 6 अक्टूबर की बिना मुझे बताए जमीन रजिस्ट्री कर दिया।

जब मैं 12 नवंबर को मैं उक्त जमीन पर गया तो मुझे पता चला कि उन्होंने दूसरे को जमीन बेच दिया है जब इस बारे में मैं उनसे पूछताछ किया तो उनके द्वारा मुझे ही मारा-पीटा गया और रुपया देने से इनकार कर दिया और मेरा स्विफ्ट कार में भी तोड़फोड़ की।

इसके बाद में इसकी सूचना मुफस्सिल थाना अध्यक्ष को दिया और डायल 112 में भी कॉल किया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से इस मामले में उचित न्याय की गुहार लगाई है। वहीं, शेखपुरा धनगामा से पहुंचे शीश मोहम्मद ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि भूमि सर्वे अधिकारी मेरे जमीन पर जांच के लिए पहुंचे थे उसी क्रम में मेरे ही गांव के पेशकार, रफीक, फरिख और पेशकार आदि पहुंचकर मेरे उस जमीन को विवादित बताकर सर्वे अधिकारियों के द्वारा गलत रिपोर्ट करवा दिया गया इसी बात को लेकर जब मैं उनसे पूछा तो उन लोगों के द्वारा मेरे साथ मारपीट किया गया और मुझे हथियार दिखाकर जान से मारने की भी धमकी दी है।

इसी को लेकर मैं थाना में आवेदन दिया हूं और मुझे इसका न्याय दिलवाया जाए। वहीं, मटिया गांव निवासी स्वर्गीय अर्जुन दास की पत्नी ने आवेदन देकर कहा कि मेरे पति को गुमराह कर कर मेरे घर के जमीन को भी ब्रोकरों के द्वारा गलत तरीके से लिखवा लिया गया है और हम लोगों को वहां से भगाने का धमकी दिया जा रहा है।

उन्होंने एसपी से उचित न्याय की गुहार लगाई है। वहीं, पिपरा से पहुंची कहकशां परवीन ने एसपी को आवेदन देकर कहा कि मेरे पति की हत्या कर दी गई है जिसमें अब तक तीन ही आरोपी को जेल भेजा गया है, अन्य सात आरोपी अभी फरार चल रहे और उन लोगों के द्वारा मुझे केस उठाने की धमकी दी जा रही है तथा केस नहीं उठाने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने सभी आरोपियों को पकड़ कर जेल भेजने की गुहार लगाई है।

वहीं, मटिया निवासी पूजा कुमारी ने जमीन विवाद से संबंधित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है । वहीं, मंझेली से पहुंचे मुजीबुर रहमान ने आवेदन देकर बताया कि मेरे पिताजी के द्वारा जितना जमीन बेचा गया था उससे ज्यादा जमीन पर दखल कब्जा कर रखा गया है और हम लोगों को जमीन को नहीं दिया जा रहा है। जब उस जमीन की मांग करते हैं तो उन लोगों के द्वारा हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इसके लिए उचित न्याय मुझे दिलवाया जाए।

वहीं, रंगरा भागलपुर से पहुंचे योगेश ठाकुर ने आवेदन देकर जमीन विवाद में पैसे के लेनदेन को लेकर न्याय की गुहार लगाई है । पिपरा से पहुंचे महबूब आलम और इंडेश्वरी साह ने जमीन विवाद से संबंधित आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है।

श्रीनगर से पहुंचे दिलीप यादव ने आवेदन देकर एसपी से उचित कार्रवाई की मांग की है। महाराजपुर कुशवाहा टोला से पहुंचे विनोद सिंह ने आवेदन देकर उसके जमीन को जबरन दबंग के द्वारा घेराबंदी कर लिया गया है जिसको लेकर उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है।

वहीं, एसपी स्वीटी सहरावत ने सभी आवेदन को थानाध्यक्ष सुदीन राम से दोनों पक्षों को नोटिस भेज कर जमीन से संबंधित विवाद को जनता दरबार में बुलाने की बात कही है। एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि पुलिस विभाग और गृह विभाग द्वारा निर्णय लगाया गया था कि जो पुलिस अधीक्षक स्तर पर उनके कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया है, ताकि दूर दराज के लोगों को जो पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में नहीं पहुंच पाते थे वह थाने में पहुंचकर अपनी सभी समस्या से अवगत कराए इस को लेकर आज मैं जनता दरबार में पहुंचकर फरयादी की समस्या सुनी, जनता दरबार मे कुल 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं।