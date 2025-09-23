Language
    लड़की से छेड़खानी करने पर 2 युवकों का सिर मुंडवाया, अर्द्धनग्न कर जूते-चप्पल की माला पहना पूरे गांव में घुमाया

    By Rajeev Ranjan Edited By: Alok Shahi
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:07 AM (IST)

    Purnia News बिहार के पूर्णिया में एक लड़की से छेड़खानी करने पर दो लड़कों को भीड़ ने ऐसी सजा दी कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों युवकों का पहले सिर मुंडवाया गया जूते-चप्पल की माला पहनाई गई और चेहरे पर कालिख पोतकर अर्धनग्न कर पूरे गांव में घुमाया गया।

    Purnea News: लड़की से छेड़खानी करने पर दो युवकों का सिर मुड़वाकर अर्द्धनग्न कर गांव में घुमाया।

    संवाद सहयोगी, केनगर (पूर्णिया)। Purnia News पूर्णिया में लड़की से छेड़खानी के आरोप में दो लड़कों को ऐसी सजा दी गई, कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों का सिर मुंडवाया गया, जूते-चप्पल की माला पहनाई गई और चेहरे पर कालिख पोत अर्धनग्न कर पूरे गांव में घुमाया गया। घटना केनगर थाना क्षेत्र के भोकराहा गांव की है।

    इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुरानी दुश्मनी में झूठे आरोप लगाकर इन्हें फंसाया गया। बदनाम करने के इरादे से वीडियो बनाया गया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। घटना को लेकर पीड़ित की ओर से स्थानीय केनगर थाना में लिखित शिकायत दी गई है।

    पीड़ित लड़का केनगर थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव निवासी मो शेखउद्दीन का पुत्र असफारूल है तो दुसरा पीडित नगर थाना क्षेत्र के मो तोशिफ भोकराहा गांव के वार्ड 4 का रहने वाला है। पिड़ित मो तौशिफ की मां बीबी शहनाज ने बताया उनके बेटे ने अपने दोस्त अस्फारूल को भोकराहा बुलाया था। लेकिन पुरानी दुश्मनी को लेकर गांव के ही मो जलील, मो. महमूद उर्फ गुड्डू, मो. नूर खान, मो. जूगम और मो. सोनू ने 30-35 लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर लड़की से छेड़खानी का झूठा आरोप लगाकर बेइज्जत करने की नीयत से पूरे गांव में घुमाया।

    घटना की जानकारी देते हुए के.नगर थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार पटेल ने बताया कि समूचे घटनाक्रम की जानकारी मिली है और वायरल वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित पक्ष की ओर से आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई है। मामला गंभीर है। जांच कर किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

    312 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, एक लाख बरामद

    केनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर एक स्मैक तस्कर को 3 सौ 12 ग्राम स्मैक के साथ और एक कीपेड मोबाइल एवं 1 लाख 30 हजार 4 सौ रूपये बरामद करने के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। उक्त मामले को लेकर सोमवार को दोपहर बाद एसडीपीओ राजेश कुमार की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।

    प्रेस वार्ता में एसडीपीओ ने बताया कि 21 सितंबर 2025 की शाम साढे़ छह बजे तकनीकी सेल पूर्णिया द्वारा थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार पटेल को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति स्मैक की बड़ी खेप लेकर पूर्णिया से बनिया पट्टी की ओर जाने वाला है और बनिया पट्टी में ही कहीं बेचने वाला है। सूचना के सत्यापन को लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी को सूचना दी गई।

    वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर छापेमारी दल का गठन किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी दल को बनियापट्टी के समीप रामोतर चौक पर भेजा गया। जहां पैदल आने जाने वाले और मोटरसाइकिल सवार लोगों पर नजर रखने लगे। कुछ देर बाद एक व्यक्ति हाथ में झोला लिए हुए पुलिस की गतिविधि को देखकर धान के खेत तरफ भागने लगा, जिसे साथ के सशस्त्र पुलिस बलों के द्बारा खदेड़ कर पकड़ लिया गया।

    उन्होंने बताया कि पकडाए व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिला अंतर्गत दालकोला थाना क्षेत्र के दालकोला गांव निवासी स्व. बौकू चौहान का पुत्र शंभु चौहान बताया। साथ ही पकडाए व्यक्ति से भागने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास झोले में 3 सौ 12 ग्राम स्मैक है। इस लिए भाग रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार स्मैक तस्कर को जेल भेज दिया । 