पूर्णिया में मोबाइल दुकान से ढाई लाख के 9 फोन चोरी, CCTV में कैद हुए मुंह ढके चार चोर

संवाद सहयोगी, पूर्णिया पूर्व (पूर्णिया)। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रानीपतरा बाजार स्थित स्टेशन रोड में डिजिटल मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक दुकान में मंगलवार की रात्रि अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं दुकान के मालिक चंदन कुमार ने बताया कि बुधवार की सुबह मकान मालिक के द्वारा फोन किया गया कि शटर टूटा हुआ है और दुकान में चोरी हुई है। जिसके बाद हमलोग दुकान पहुंचे तो देखा की दुकान का शटर टूटा हुआ है।

9 अलग-अलग ब्रांड का मोबाइल की चोरी वहीं दुकानदार का कहना है कि दुकान से सिर्फ मोबाइल की चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि लगभग 9 अलग-अलग ब्रांड का मोबाइल की चोरी हुई है जिसकी कीमत लगभग ढाई लाख होगी।

वहीं दुकानदार ने बताया कि सीसीटीवी मैं चोरी की सारी घटना रिकॉर्ड हुई है। सीसीटीवी को देखा गया लेकिन कर अपने मुंह को ढका हुआ था जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाई। मामले की जांच में जुटी पुलिस उन्होंने बताया कि चार लोगों का गैंग है जो मेरे दुकान में चोरी करने आए थे। वहीं घटना की जानकारी दुकान मालिक के द्वारा मुफस्सिल थाना को दिया गया। मौके पर मुफस्सिल थाना के सी जयप्रकाश यादव दलबल के साथ पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए और सीसीटीवी कैमरे को भी खंगालने का काम किया गया।