    Purnia News: युवक ने दोस्त के साथ मिलकर मासूम चचेरे भाई-बहन की कर दी हत्या, दोनों गिरफ्तार

    By Prakash Vatsa Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:10 PM (IST)

    पूर्णिया के रौटा थाना क्षेत्र के धिंगौच गांव में एक युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पांच वर्षीय चचेरे भाई और तीन वर्षीय बहन की हत्या कर दी। चाचा ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, बैसा (पूर्णिया)। चाचा द्वारा स्मैक व शराब पीने से मना करने पर एक युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पांच वर्षीय चचेरे भाई व तीन वर्षीय बहन की चापाकल के हेड से सिर पर वार कर हत्या कर दी। आरोपितों ने साथ में सो रही एक वर्षीय चचेरी बहन को भी नहीं बख्शा और उसके सिर पर भी वार कर दिया। एक वर्षीय बच्ची का गंभीर अवस्था में पूर्णिया जीएमसीएच में इलाज चल रहा है। यह घटना पूर्णिया जिले के रौटा थाना क्षेत्र के धिंगौच गांव में घटी है।

    मृतकों की पहचान गांव निवासी मु. महजूब आलम के पुत्र मु. इनायत, पुत्री गुलनाज बेगम के रूप में हुई है। जख्मी बच्ची का नाम कुलसुम बेगम है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव से ही मुख्य आरोपित बीस वर्षीय अरबाज व उसके दोस्त 22 वर्षीय मु. हसनैन को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद मृतक बालक व बच्ची का शव स्वजनों को सौंप दिया गया है।

    मृतक बालक व बच्ची के पिता ने बताया कि उसका भतीजा अरबाज स्मैक व शराब का आदी था। नशा करने के बाद अपने पिता सह उनके भाई के साथ मारपीट भी करता था। इसका विरोध वह करता था और उसे डांट-फटकार भी करता था। मंगलवार की रात वे अपने तीनों बच्चों को खाना खिलाकर एक कमरे में सुला दिया था। साथ ही वे और उसकी पत्नी एवं बड़ी बेटी खाना खा रहे थे।

    इसी दौरान घर के आगे दोनों आरोपितों का एक अन्य भतीजे से विवाद होने लगा। शोर सुन वे लोग भी बाहर निकले और विवाद को शांत कराने में जुट गए। इसी बीच अरबाज अपने दोस्त हसनैन के साथ निकलकर उसके घर में घुस दोनों बच्चों की हत्या कर दी। आरोपितों ने तीसरी बच्ची की हत्या की भी कोशिश की, लेकिन बड़ी बेटी के शोर मचाने पर दोनों वहां से फरार हो गया।

    फॉरेंसिक टीम ने की गहन जांच, लिए नमूने

    घटना की सूचना पर बायसी एसडीपीओ जितेंद्र पांडे की अगुवाई में इंस्पेक्टर अमजद अली, रौटा थाना अध्यक्ष कुमार कुणाल सौरव, व अनगढ़ थाना अध्यक्ष विकास कुमार के साथ काफी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल गांव में ही छापेमारी कर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया।

    बाद में पुलिस की सूचना पर फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और वहां से कई तरह के नमूने भी एकत्रित किए। इस मामले में मृतकों के पिता के बयान पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है।