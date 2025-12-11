पूर्णिया के इस इलाके में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, SH-65 के दोनों तरफ हटाया गया अतिक्रमण

संवाद सहयोगी, भवानीपुर (पूर्णिया)। भवानीपुर नगर पंचायत क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त तेवर दिखाते हुए बृहद अभियान चलाया। एसएच-65 के दोनों किनारों पर फैले अवैध निर्माण एवं कब्जों को हटाने के लिए सुबह से ही धमदाहा अनुमंडलीय पदाधिकारी (एसडीएम) अनुपम, एसडीपीओ संदीप गोल्डी, थानाध्यक्ष अजय कुमार अजनबी, कार्यपालक पदाधिकारी कशिश कुमारी, सीओ ईशा रंजन और आरओ सादिक आलम के नेतृत्व में टीम सक्रिय रही।

अभियान के दौरान कई पक्के निर्माण जेसीबी की मदद से ढहा दिए गए। साथ ही सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा जमाए लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। प्रशासन के कड़े रुख का असर यह रहा कि कई। अतिक्रमणकारियों ने स्वयं ही कब्जा खाली करना शुरू कर दिया, जिससे अभियान में और तेजी आई।

मौके पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती से वातावरण में तनाव तो रहा, पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। एसडीएम अनुपम ने बताया कि यह कार्रवाई पहले चरण का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि एसएच-65 को अतिक्रमणमुक्त करने के बाद मुख्य बाजार क्षेत्र में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा।

उन्होंने साफ चेतावनी दी कि खाली कराई गई जमीन पर दोबारा कब्जा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। नगर पंचायत की ओर से अस्थायी अतिक्रमण पर 5,000 रुपये तथा स्थायी अतिक्रमण पर 20,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।