    पूर्णिया से दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू, कब से होगी बुकिंग? किराए की लिस्ट भी आई सामने

    By Manoj Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:55 PM (IST)

    पूर्णिया एयरपोर्ट से 26 अक्टूबर से दिल्ली के लिए इंडिगो की सीधी उड़ान शुरू हो रही है जिसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। पूर्णिया से दिल्ली का किराया 6300 रुपये और दिल्ली से पूर्णिया का 5000 रुपये होगा। दिल्ली के लिए उड़ान की मांग लंबे समय से की जा रही थी जिससे सीमांचल और नेपाल के आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को सुविधा होगी।

    अब दिल्ली के लिए पूर्णिया से सीधी फ्लाइट। (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, पूर्णिया। उद्घाटन के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट से लगातार फ्लाइट की संख्या बढ़ रही है। अब 26 अक्टूबर से एक और फ्लाइट यहां से शुरू हो रही है। यहां से राजधानी दिल्ली के लिए उड़ान सेवा शुरू किए जाने की मांग उद्घाटन के बाद से ही की जा रही थी।

    अब वह इंतजार खत्म हो गया है तथा इंडिगो ने पूर्णिया से 26 अक्टूबर से दिल्ली के लिए नई उड़ान शुरू किए जाने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही शुक्रवार से बुकिंग भी शुरू कर दिया गया है।

    पूर्णिया से दिल्ली का शुरुआती किराया 6,300 रुपये और दिल्ली से पूर्णिया का लगभग पांच हजार रखा गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट प्रबंधक डीके गुप्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि पूर्णिया से दिल्ली के लिए उड़ान शुरू करने की स्वीकृति मिल गई है।

    इंडिगो की फ्लाइट पूर्णिया और दिल्ली के बीच 26 अक्टूबर से उड़ान भरेगी। यह 186 सीटर वाला विमान होगा तथा उड़ान दैनिक होगी।

    18 दिन पहले हुआ है उद्घाटन

    पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन हुए अभी 18 दिन ही गुजरे हैं, लेकिन यहां से लगातार उपलब्धियां जुड़ रही है। एयरपोर्ट से यात्रियों का फ्लो जहां लगातार बढ़ रहा है, वहीं यात्री सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही है।

    उद्धाटन के बाद से यहां जिस रूट पर विमान चलाने की मांग सबसे अधिक हो रही थी वह राजधानी दिल्ली है। इसके लिए विभिन्न प्लेटफार्म पर यहां के राजनेता, बुद्धिजीवि, हवाई यात्री दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू करने की मांग उठा रहे थे।

    मुख्यमंत्री, केंद्रीय उड्डयन मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को इसके लिए पत्र, ई-मेल आदि भेजे जा रहे थे। वहीं, विमान कंपनियां भी यहां से यात्रियों का फ्लो देखते हुए दिल्ली के लिए उड़ान सेवा शुरू किए जाने का प्रयास कर रही थी।

    परंतु दिल्ली स्थित एयरपोर्ट से सिग्नल नहीं मिलने के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन अंतत: इंडिगो सबसे पहले यहां से विमान सेवा शुरू करने में सफल रही है।

    एयरपोर्ट डायरेक्टर डीके गुप्ता के अनुसार इंडिगो की फ्लाइट 26 अक्टूबर से दिल्ली से 10.45 बजे उड़ान भरेगी तथा पूर्णिया एयरपोर्ट पर 12.50 बजे उतरेगी। वहीं, पूर्णिया से 13.50 बजे उड़ान भरकर यह जहाज 15.55 बजे दिल्ली पहुंचेगी।

    90 फीसद से अधिक सीटों की हो रही बुकिंग

    विदित हो कि अभी पूर्णिया से कोलकाता के बीच रोजाना इंडिगो और स्टार एयर की विमान चल रही है। जबकि अहमदाबाद के लिए स्टार एयर की विमान अभी सप्ताह में चार दिन चल रही है तथा यह 15 अक्टूबर से दैनिक उड़ान भरेगी।

    सभी विमान में 90 फीसद से अधिक सीटें बुकिंग हो रही है। जबकि पूजा से पूर्व तो पैसेंजर की संख्या अधिक देखते हुए एयर स्टार को 88 सीट वाला विमान चलाना पड़ा था। अब दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू होने से सीमांचल सहित नेपाल व आसपास के जिलों के लोगों को लाभ मिलेगा।