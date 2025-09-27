Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Priyanka Gandhi से पप्पू यादव की खुसर-पुसर... बिहार चुनाव के लिए कर दी ये डिमांड, शान में पढ़े कसीदे

    By Deepak Sharan Verma Edited By: Alok Shahi
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:15 AM (IST)

    Priyanka Gandhi Vadra भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बिहार दौरे पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने प्रियंका गांधी वाड्रा को भगवान शिव की प्रतिमा भेंट की।

    prefferd source google
    Hero Image
    Priyanka Gandhi Vadra पप्पू यादव ने प्रियंका गांधी वाड्रा को शिव प्रतिमा भेंट की।

    जागरण संवाददाता, पूर्णिया। Priyanka Gandhi Vadra कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बिहार दौरे पर शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने प्रियंका गांधी वाड्रा का विशेष स्वागत किया और उन्हें भगवान शिव की प्रतिमा भेंट कर अभिनंदन किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान सांसद पप्पू यादव ने प्रियंका गांधी वाड्रा से संक्षिप्त बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता खासकर महिलाएं लंबे समय से अपने अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष कर रही हैं। ऐसे समय में प्रियंका गांधी वाड्रा जैसी दृढ़ और संवेदनशील नेता का बिहार आना निश्चित रूप से जनता के बीच नई उम्मीद और उत्साह का संचार करेगा।

    प्रियंका गांधी वाड्रा इसके बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, सदाकत आश्रम पहुंचीं, जहां उन्होंने महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका, किसान, मजदूर, जीविका दीदी और विभिन्न वर्गों की महिलाएं शामिल हुईं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनीं और भरोसा दिलाया कि इंडिया गठबंधन की सरकार महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देगी।

    इस मौके पर सांसद पप्पू यादव ने प्रियंका गांधी वाड्रा की खुले शब्दों में प्रशंसा करते हुए कहा कि वे वास्तव में महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। उनकी स्पष्टवादिता, दृढ़ निश्चय और संघर्षशीलता बिहार की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा की सोच और संकल्प बिहार ही नहीं, पूरे देश की महिलाओं को नई दिशा और ताकत प्रदान करेंगे।

    पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर बिहार में महिलाओं के अधिकार और सम्मान की लड़ाई को और मजबूत करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में आने वाले दिनों में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा से जुड़े ठोस कदम उठाए जाएंगे।